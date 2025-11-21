ATESSA: RIAPRE LA PISCINA-PALESTRA DOPO L’INTESA TRA COMUNE E GESTORI

ATESSA – L’Amministrazione comunale di Atessa (Chieti) si è incontrata, questa mattina, con i gestori dei nuovi impianti piscina-palestra. La ditta 3D Wellness, con l’Amministratore delegato Piero Del Duca, ha sottoscritto i verbali di consegna di tutti gli impianti.

I gestori hanno comunicato che dal 15 dicembre sono aperte le iscrizioni per le due strutture. Ci saranno 4 open day (con i primi tuffi il 20-21 dicembre che saranno replicati il 27-28 dicembre) totalmente gratuiti. La data di inizio ufficiale dei corsi, sia della piscina che della palestra, è il 7 gennaio. Sono previsti: sconti per gruppi organizzati; convenzioni con aziende; convenzioni con associazioni e società sportive; corsi gratuiti dedicati alle scuole e alle persone più fragili. Sono a disposizione personal trainer per gli utenti che lo richiedono. Per informazioni telefonare al numero 352.0481216 (ore 9-12 e 15-19).