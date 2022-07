ATESSA: SBALZATO DAL TRATTORE CHE FINISCE NEL DIRUPO, GRAVE 72ENNE

ATESSA – Un pensionato di 72 anni è rimasto gravemente ferito a causa di un incidente agricolo che si è verificato oggi ad Atessa (Chieti), località Colle Flocco.

L’uomo era alla guida di un trattore cingolato, utilizzato per la prima volta, quando improvvisamente è stato sbalzato dal sellino, mentre il mezzo agricolo è precipitato in dirupo per 20 metri, in mezzo alla boscaglia.

A soccorrerlo sono stati i sanitari del 118.

L’uomo ha riportato un politrauma, tra cui toracico e la frattura dell’omero, ed è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Chieti. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco di Casoli.

Al momento dell’incidente l’uomo era intento a fresare il terreno con l’apposito macchinario attaccato posteriormente al trattore. Non si sa bene cosa sia successo considerato che col mezzo agricolo aveva fatto 300 metri in retromarcia, poi, nella parte finale del terreno, il trattore è precipitato nel sottostante dirupo.

Inizialmente si è pensato che il conducente fosse rimasto intrappolato dal cingolato e per questo motivo si è alzato in volo da Pescara anche l’elicottero dei vigili del fuoco. Durante il sorvolo si è visto che il ferito era stato sbalzato decine di metri più sopra, prima del baratro.