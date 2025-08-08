ATESSA: TRAGICO INCIDENTE SULLA FONDOVALLE SANGRO,
BMW CONTRO ALBERO, MUORE 31ENNE

8 Agosto 2025 09:20

Chieti - Cronaca

ATESSA – Tragedia sulla statale 652, la fondovalle Sangro, questa notte ad Atessa, in provincia di Chieti: un giovane di 31 anni, Pietro Milanese, originario di Civitella Roveto, ha perso la vita in seguito a un incidente, ferita la donna che viaggiava con lui.

Secondo una prima ricostruzione, la sua Bmw avrebbe urtato un palo della luce, per schiantarsi poi contro un albero nei pressi di un’area di servizio.





Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Casoli, i carabinieri di Atessa e il 118.

Nonostante i tentativi di soccorso, per il 31enne non c’è stato nulla da fare. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, si ipotizza un malore o un colpo di sonno.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. ATESSA: TRAGICO INCIDENTE SULLA FONDOVALLE SANGRO,
    BMW CONTRO ALBERO, MUORE 31ENNE
    ATESSA - Tragedia sulla statale 652, la fondovalle Sangro, questa notte ad Atessa, in provincia di Chieti: un giovane di 31 anni, Pietro Milan...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI:


Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003 Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli

La redazione può essere contattata al tel +39 3455870970
Politica d'uso dei Cookies su AbruzzoWeb