ATESSA – Tragedia sulla statale 652, la fondovalle Sangro, questa notte ad Atessa, in provincia di Chieti: un giovane di 31 anni, Pietro Milanese, originario di Civitella Roveto, ha perso la vita in seguito a un incidente, ferita la donna che viaggiava con lui.
Secondo una prima ricostruzione, la sua Bmw avrebbe urtato un palo della luce, per schiantarsi poi contro un albero nei pressi di un’area di servizio.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Casoli, i carabinieri di Atessa e il 118.
Nonostante i tentativi di soccorso, per il 31enne non c’è stato nulla da fare. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento, si ipotizza un malore o un colpo di sonno.
- ATESSA: TRAGICO INCIDENTE SULLA FONDOVALLE SANGRO,
BMW CONTRO ALBERO, MUORE 31ENNEATESSA - Tragedia sulla statale 652, la fondovalle Sangro, questa notte ad Atessa, in provincia di Chieti: un giovane di 31 anni, Pietro Milan...