ATESSA – Tre persone hanno perso la vita in un incidente che ha coinvolto due mezzi sulla strada statale 652 “di Fondo Valle Sangro”, provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni, al km 66,300 nel territorio comunale di Atessa in provincia di Chieti.
Al momento il traffico veicolare viene deviato lungo le strade locali con indicazioni in loco.
Sul posto presenti le Forze dell’Ordine, il 118 e il personale Anas per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.
segue
- ATESSA: TRAGICO INCIDENTE SULLA FONDOVALLE SANGRO,
