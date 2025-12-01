ATESSA: TRE DONNE MORTE SULLA STATALE 652, UN SORPASSO AZZARDATO CAUSA DELLA TRAGEDIA

ATESSA – E’ stata quasi certamente un sorpasso azzardato a causare lo schianto costato la vita a tre donne, nel primo pomeriggio di ieri, sulla strada statale 652 Fondo Valle Sangro, nel territorio comunale di Atessa, in prossimità dello svincolo di Piane D’Archi nella provincia di Chieti. Gli agenti del traffico, infatti, non sembrano avere dubbi sulla dinamica in una strada a scorrimento veloce e dunque poco sicura stando ai dati degli incidenti rilevati negli ultimi anni.

Secondo quanto si è appreso finora, dunque, la Panda guidata da Loredana Abbonizio, 64 anni di Quadri, che procedeva verso Lanciano, avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi con una Ford Fiesta, condotta da Silvana Iezzi, 58 anni di Pennadomo con Stefania Pantalone, 67 anni, nata a Milano ma residente nello stesso paese in Provincia di Chieti. Un impatto violento, che non ha lasciato scampo alle tre donne. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso, causato dalle gravi lesioni riportate. Sul posto è arrivato anche il personale Anas, che si è occupato del ripristino della circolazione sul tratto interessato dallo scontro frontale. Per diverse ore, fino alle 19 circa, la strada è rimasta chiusa al traffico. Le auto sono state sequestrate e le salme trasferite all’ospedale di Chieti per l’autopsia.

Tutto questo a fronte del dolore delle famiglie e dei centri della provincia di Chieti dove vivevano le vittime. Da fissare la data dei funerali.