ATESSA: VERSO L’APERTURA DEL VILLAGGIO DI NATALE IN CENTRO STORICO

ATESSA – Sono giorni di fermento, ad Atessa (Chieti), per l’apertura – rimandata a causa della pioggia- del villaggio natalizio che accoglierà cittadini e visitatori di ogni età.

Si parte domani pomeriggio, venerdì 6 diecembre, da piazza Bendetti, alle 17, con il taglio del nastro e la sfilata di Banda e Majorettes.

Nei percorsi dello shopping natalizio, tra i locali storici del Centro, quest’anno Atessa ospiterà -nei locali sfitti di Corso Vittorio Emanuele – la Mostra Mercato dell’Artigianato Artistico Abruzzese dove sarà possibile acquistare ceramiche, opere in legno, ferro battuto, oro, argento, metalli, pietra, tessuto, stampe e arti grafiche dei maestri artigiani provenienti da tutta la regione.

Dislocate tra piazza Benedetti e piazza Garibaldi ci saranno le caratteristiche casette in legno addobbate a festa ed allestite per ospitare i mercatini natalizi con tanti prodotti tipici e idee regalo.

Il Trenino di Babbo Natale, “BCC Express”, è l’attrazione che ha conquistato il cuore dei più piccoli. Il trenino su gomma, che può trasportare grandi e piccini, stazionerà fisso in Atessa fino al 6 gennaio e sarà gratuito per la giornata inaugurale di domani.

La pista di pattinaggio su ghiaccio, un appuntamento classico del Natale atessano, già attiva in piazza Garibaldi, darà il via anche a serate di pattinaggio con dj set su ghiaccio.

La casa grande casa di Babbo Natale, in piazza Garibaldi, ospiterà laboratori creativi e un angolo foto- ricordo con “il padrone di casa”.

Il Museo dei Presepi, una tappa da non perdere per chi visita Atessa, è il gioiello della tradizione presepistica atessana che sarà visitabile durante tutto il periodo natalizio.

Tra gli appuntamenti in cartellone, ricchissimo di eventi fino a metà gennaio, ci sono artisti di strada, la renna di babbo natale, trampolieri e mangiafuoco, tour guidati, spettacoli teatrali, burattini, concerti, dj set e tante altre sorprese.

Non mancherà il piacere per il palato con degustazioni, castagnate, vin brûlé e piatti tipici da mangiare sia in strada che nei locali.

I percorsi di luci, gli intrecci all’uncinetto e gli allestimenti presepistici, fanno da cornice alla magica atmosfera del Borgo atessano.