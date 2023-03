ATLETICA ABRUZZO L’AQUILA: LA STAFFETTA 4X3 APRE UN ANNO DI EVENTI PER RUNNER DI OGNI ETÀ

L’AQUILA – Al via la stagione sportiva di Atletica Abruzzo L’Aquila, l’associazione podistica di riferimento del capoluogo, pronta a rilanciare i suoi appuntamenti per il 2023 tra sport, goliardia e benessere. Iniziative aperte sia ad atleti tesserati che ad “aspiranti runner”.

Si parte domenica 19 marzo con la staffetta 4×3 chilometri mista, come appuntamento propedeutico alla Stracittadina 2023.

Si tratta di una corsa a squadre aperta a tutti gli appassionati e amanti del genere. La composizione delle squadre deve prevedere almeno una donna, mentre la somma delle età degli altri tre componenti deve essere superiore a 120 anni. Una regola che serve per equilibrare le formazioni. Il nome di ogni squadra è un omaggio a quartieri, borghi, frazioni dell’Aquilano.

Il ritrovo è al Parco del Castello. Il circuito è ricavato all’interno dei sentieri e del parco e nel percorso che circoscrive il Forte Spagnolo. Come testimoni verranno utilizzate delle particolari borracce fornite dall’Università. Nella mattinata è in programma anche una competizione speciale per bambini, con delle distanze ridotte in cui si gareggia in coppie da due.

Nell’arco dell’anno, oltre alla Stracittadina, prova di 10 chilometri in programma domenica 28 maggio sulle strade del centro storico con partenza e arrivo al piazzale di Collemaggio. Previste anche in quel caso delle prove per i più piccoli.

Sempre a maggio, è in programma anche dall’Aquila, così come negli altri 19 capoluoghi di regione, la staffetta di Run4Hope, un giro d’Italia di corsa organizzato per solidarietà. Una carovana che farà viaggiare idealmente e materialmente il testimone Run4Hope per tutto il territorio nazionale.

Una staffetta finalizzata a raccogliere anche fondi a sostegno della ricerca sul cancro. Anche quest’anno Atletica Abruzzo L’Aquila è parte in causa. Nei prossimi mesi, sarà valorizzato anche un circuito di gare in paesi dell’Aquilano come Villa Sant’Angelo, San Demetrio, Barisciano e Tornimparte grazie a una sinergia specifica con delle realtà locali che abbraccia anche l’attività giovanile. Ultimo appuntamento, in autunno, la Light Run – competizione in notturna – in programma sempre al Parco del Castello.

Informazioni e iscrizioni con la segreteria tecnica: Valter Paro (presidente Atletica Abruzzo L’Aquila) 348-7462531, Danilo Valloni 347-7025421.