ATLETICA ABRUZZO: TORNA LA STAFFETTA 4X3 AL PARCO DEL CASTELLO, SUCCESSI AL CROSS FIDAL GIULIANOVA

L’AQUILA – Torna anche quest’anno, a inaugurare la stagione delle gare podistiche aperte alla città, la staffetta 4×3, in programma domenica 10 marzo.

Una gara non competitiva, parte integrante del cartellone “L’Aquila Rinasce con lo Sport”, tra i sentieri del parco del Castello con squadre composte da quattro frazionisti di cui almeno una donna. Circa tre i chilometri da percorrere per ciascuno dei concorrenti, con in mano una borraccia bianca griffata con il logo dell’Università dell’Aquila.

Per regolamento, al fine di rendere la sfida più equilibrata, in ciascuna squadra è obbligatoria la presenza di un over 50. Il nome di ciascuna squadra a rappresentare un borgo, un quartiere o una frazione dell’Aquilano. Anche quest’anno, prima della partenza della gara, prevista per le 11, ci sarà una versione “Kids” aperta a Pulcini (da 0 a 5 anni) che si sfideranno sulla distanza di 50 metri; Esordienti (da 6 a 7 anni correranno 100 metri, da 8 a 9 anni correranno 200 metri e da 10 a 11 anni percorreranno 400 metri); Ragazzi (da 12 a 13 anni si sfideranno sugli 800 metri); Cadetti (da 14 a 15 anni correranno i 1.200). I più piccoli partiranno alle 10.30. Per informazioni 347.7025421 – 348.7462531, mentre la divisione per la divisione “Kids” si può chiamare 331.3631486.

SETTORE GIOVANILE

A proposito di bambini e ragazzi, il settore giovanile di Atletica Abruzzo L’Aquila, coordinato da Marzio Iacobucci, ha fatto registrare risultati importanti al Campionato regionale cross Fidal di Giulianova (Teramo). La società ha partecipato con ben 21 atleti conquistando il titolo regionale nella categoria Ragazzi con la netta vittoria di Massimo Iacobucci. Altra splendida vittoria nella categoria Esordienti F8 con il primo posto per Sara Spaziani. Tre i secondi posti nelle categorie M8, M5 ed F5 rispettivamente con Leonardo Marrocco, Luis Panza e Giorgia Malandra. Da registrare buoni piazzamenti nella categoria Cadette: Luisa Fiocca 26esima; nella categoria Ragazzi: Luca Pace settimo, Federico Iuliano ottavo, Ermando Galante 21esimo; nella categoria Ragazze: Valeria De Felice 46esima; nelle categorie Esordienti F10 Ginevra Grottesi sesta, Carlotta Giallonardo decima; M8 Omar Ibrahim Suleiman ottavo, Christian Trocchi 11esimo; F8 Vittoria Grottesi decima, Giulia Carnicelli undicesima; M5 Riccardo Nicchi decimo. “C’è grande soddisfazione per atleti e tecnici per quanto ottenuto”, ha commentato la vicepresidente Annalisa Taballione.

CORRI IL CONTADO

Inoltre, Atletica Abruzzo L’Aquila rilancia anche la 2 edizione del circuito podistico “Corri il Contado”. L’obiettivo, come ha ricordato il presidente Valter Paro, è quello di riunire tutte le realtà podistiche presenti nel nostro territorio, in modo da creare una rete di eventi podistici che possano incentivare, oltre la pratica sportiva anche la conoscenza di paesi e contrade che un tempo hanno contribuito alla fondazione del Contado aquilano. Queste le gare in programma Scoppito, Villa Sant’Angelo, San Demetrio, Collebrincioni, Tornimparte, Terranera, Rocca di Cambio.