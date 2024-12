ATREJU: LIRIS E SIGISMONDI CONDUTTORI RADIOFONICI, TANTI OSPITI PER SHOW SENATORI ABRUZZESI FDI

L’AQUILA – I senatori abruzzesi Guido Liris ed Etel Sigismondi disinvolti animatori e conduttori radiofonici per un giorno di uno show che ha visto la partecipazione di politici e personaggi dello spettacolo al Circo Massimo di Roma dove è in corso Atreju, la grande festa di Fratelli d’Italia che ha preso il via domenica 8 dicembre.

Dietro ai microfoni di Radio in Onda, voce di FdI in Parlamento, dalle 18 alle 20, il capogruppo in Commissione Bilancio nonché vice coordinatore regionale Liris e il segretario regionale di FdI in Abruzzo Sigismondi, hanno accolto gli ospiti tra dibattiti, scherzi e balli improvvisati nel corso della trasmissione che ha catturato l’attenzione dei tanti partecipanti.

Tra gli altri, sono intervenuti Arianna Meloni, sorella della premier Giorgia e molto vicina politicamente a Liris, l’attrice e conduttrice Anna Falchi, l’ex ministro e parlamentare oggi conduttrice tv Nunzia De Girolamo, il responsabile nazionale dell’organizzazione di FdI Giovanni Donzelli, la cantante Nina Zilli, i senatori Domenica Spinelli e Andrea De Priamo, il deputato Francesco Filini.

Nel corso della trasmissione, che ha visto diverse occasioni di confronto su temi di attualità, non sono mancati momenti di leggerezza durante i quali i senatori abruzzesi, da buoni ‘padroni di casa’, hanno guidato il dibattito sottolineando ancora una volta il forte legame del partito con l’Abruzzo, Regione a trazione FdI dove è stato riconfermato il presidente Marco Marsilio per lo storico secondo mandato, e dove è stata eletta la stessa premier, nella circoscrizione L’Aquila-Teramo.

Presente alla manifestazione un’altra figura abruzzese di peso per Fdi, il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, responsabile nazionale Enti locali e neo eletto presidente dell’Anci Abruzzo, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani.

Prosegue intanto il ricco programma di Atreju che per la venticinquesima edizione conterà su 378 ospiti e oltre 500 interventi.

