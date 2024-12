ATREJU: LIRIS E SIGISMONDI TORNANO IN RADIO, ANCORA SHOW SENATORI-CONDUTTORI ABRUZZESI FDI

ROMA – Prosegue ad Atreju l’avventura radiofonica dei senatori abruzzesi Guido Liris ed Etel Sigismondi, sempre più a loro agio dietro ai microfoni di Radio in Onda, voce di FdI in Parlamento.

Liris e Sigismondi, rispettivamente capogruppo in Commissione Bilancio nonché vice coordinatore regionale, e segretario regionale di FdI in Abruzzo, si sono ancora una volta dimostrati abili conduttori nel corso del programma che, come la volta precedente, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti del mondo della politica e dello spettacolo presenti in questi giorni alla grande festa di Fratelli d’Italia che ha preso il via domenica 8 dicembre e si concluderà domani, 15 dicembre, al Circo Massimo a Roma.

Dibattiti, interviste, focus ed approfondimenti sui temi di attualità nel corso dello show sono stati accompagnati, secondo uno schema ormai collaudato, da momenti di divertimento e sketch che hanno intrattenuto ospiti e ascoltatori.

Tra gli intervenuti il ministro della Difesa Guido Crosetto, il ministro del Turismo Daniela Santanchè, la senatrice Isabella Rauti, la deputata Paola Frassinetti, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, i giornalisti David Parenzo e Tommaso Cerno.

Intanto Liris ha anche consegnato il Premio Atreju ad Edoardo Vianello: “Un premio – ha sottolineato il senatore – alla professionalità e alla forza di un artista che ha resistito a tutto e a tutti, un simbolo dell’Italia, del made in Italy che ce l’ha fatta. Ho avuto l’onore di consegnare il premio della festa dei patrioti ad una persona che ha scritto la storia della musica leggera: i nostri nonni e i nostri figli cantano le sue canzoni, ed ancora oggi ha una grinta che deve essere esempio per le generazioni più giovani”.

“Edoardo Vianello ha combattuto contro il pensiero unico del mondo di sinistra, in un ambito, quello della cultura fortemente egemonizzato; ha combattuto contro il ‘politicamente corretto’ di chi gli chiedeva di rinnegare il suo essere un ‘artista di destra’. La sua presenza, le sue parole, i suoi racconti hanno rappresentato la nascita delle canzoni più amate e cantate, che non sono mai tramontate nonostante i cambiamenti nei decenni dei modelli di musica che si sono susseguiti. Un evergreen che ha scritto la storia della musica leggera italiana”, ha concluso Liris.