ATREJU, URSO: “BERGAMOTTO STRAORDINARIO SOTTOSEGRETARIO”

L’AQUILA – “Fausta Bergamotto, che voi vedete così gentile, quando riunisce i tavoli di crisi mette in riga tutti. Io credo che sia uno straordinario sottosegretario in una materia che è la più difficile: come far resuscitare aziende che sono entrate in crisi. E lei è bravissima, come sanno esserlo le donne quando devono affrontare le crisi”.

Lo ha detto in un applaudito intervento il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, rivolgendosi al sottosegretario aquilano Fausta Bergamotto, nel corso di un dibattito ad Atreju, la la festa di Fratelli d’Italia a Roma.

Parole molto apprezzate da Bergamotto, seduta tra il pubblico e tra i protagonisti abruzzesi della kermesse alla quale ha preso parte anche il sindaco dell’Aquila, nonché responsabile nazionale enti locali nell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Pierluigi Biondi.

È stato lo stesso Biondi, nella formazione del Governo che ha per premier Giorgia Meloni, eletta proprio nel collegio L’Aquila-Teramo, ad indicare il nome dell’aquilana Fausta Bergamotto, assessore nella sua precedente Giunta.