“ATRI A TAVOLA”, IL FESTIVAL NAZIONALE DEL CIBO TORNA IL 12 E 13 AGOSTO

ATRI – C’è molta attesa nella città ducale per il ritorno di “Atri a Tavola”, il Festival Nazionale del Cibo, in programma il 12 e il 13 agosto ad Atri (Teramo) dopo un anno di pausa a causa dell’emergenza da Covid-19.

L’iniziativa, alla sua 18esima edizione, però sarà completamente diversa al fine di rispettare tutti i protocolli anti-contagio.

Da Piazza Duomo ci si sposta nell’area eventi – attrezzata e organizzata secondo le diposizioni vigenti – di Piazza Duchi Acquaviva e gli espositori, in numero ovviamente ridotto, saranno sempre nella stessa piazza e non lungo il corso.

La piazza sarà divisa in due zone: l’area eventi per accedere alla quale occorrerà iscriversi, per entrambe le giornate, su viviatri.it, all’arrivo esibire il green pass e indossare la mascherina, e un’area esterna alla quale si accede liberamente. Tra le novità di questa edizione la promozione esclusivamente digitale e non cartacea. Per evitare il diffondersi del Covid non sono in distribuzione nelle strutture recettive della costa e in altre località i volantini, ma solo materiale digitale.

La manifestazione, a cura dell’Associazione Culturale Promo Eventi e dell’Amministrazione Comunale di Atri, ha come obiettivo primario il valorizzare il meglio dell’enogastronomia con prodotti e produttori presenti durante le serate caratterizzate dalla cultura e dall’intrattenimento e dagli immancabili da cooking show. Le due serate saranno presentate dalla giornalista Evelina Frisa.

“La sicurezza è importante e ci siamo adeguati – spiegano gli organizzatori – abbiamo voluto però esserci ugualmente perché l’esperienza insegna che se ci si ferma per troppo tempo ripartire è difficile. Atri a Tavola è una manifestazione amata e seguita, ha avuto riconoscimenti ministeriali e visibilità nazionale grazie agli sforzi di questi anni. Anche questa edizione promette grandi sorprese nella speranza di poter tornare alla nostra manifestazione originaria al più presto”.

Tutte le info sono reperibili sulla pagina Facebook Atri a Tavola e sul sito www.atriatavola.it.