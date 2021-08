ATRI A TAVOLA: SI RINNOVA IL SUCCESSO, NEL SEGNO DEL CONNUBIO TRA CINEMA E CULTURA

ATRI – È stata una edizione della ripartenza, caratterizzata da ospiti d’eccezione e validi chef, e seppur organizzata in maniera diversa rispetto al solito al fine di rispettare tutti i protocolli anti-contagio, Atri a Tavola, il Festival Nazionale del Cibo, ha regalato grandi emozioni e divertito il pubblico presente nelle date del 12 e il 13 agosto 2021.

L’iniziativa, alla sua 18esima edizione, si è svolta nell’area eventi – attrezzata e organizzata secondo le diposizioni vigenti – di Piazza Duchi Acquaviva e gli espositori, in numero ovviamente ridotto, sono stati presenti sempre nella stessa piazza e non lungo il corso.

L’ospite di quest’anno, il 13 agosto, è stato il conduttore e attore Beppe Convertini, il quale si è raccontato in una breve intervista pubblica con la giornalista Evelina Frisa parlando dei suoi inizi, i suoi successi, i suoi progetti attuali e il suo rapporto con la cucina e il cibo.

Convertini, ha poi commentato i piatti proposti dallo chef Luigi Ferri nel suo cooking show. La scelta del noto conduttore si è rivelata vincente anche ai fini della promozione della città ducale. Nel pomeriggio, poche ore prima di salire sul palco, è stato in collegamento su RaiUno con La Vita in diretta, mentre al mattino è andato in onda il suo programma registrato sulla stessa emittente.

Molti in città, vista la sua notorietà, lo hanno fermato per un selfie e per complimentarsi con lui. Il 12 agosto sul palco sono saliti lo chef Gianni Dezio (+Tosto Bistrò Bottega) e la chef Stefania Ferretti e il suo Take Away Fatto da me dopo la musica del gruppo Cafè De Paris.

Le due giornate sono state trasmesse live sulla pagina ufficiale Facebook di Atri a Tavola. La manifestazione, a cura dell’Associazione Culturale Promo Eventi e dell’Amministrazione Comunale di Atri, ha come obiettivo primario il valorizzare il meglio dell’enogastronomia con prodotti e produttori presenti durante l’iniziativa.

Per la rassegna Piazza Duchi è stata divisa in tre zone. L’area eventi, l’area Mercatino, una sorta di Via del Gusto con produttori di olio extra vergine d’oliva, salsicce, salumi, zafferano, formaggi, sottoli, sughi, confetture, miele e molto altro. Presente anche il Pan Ducale, la storica azienda dolciaria atriana con una ampia area espositiva nella quale ha proposto il tiramisù al Pan Ducale con crumble e un’area food con circa 100 posti, allestita e gestita direttamente dalle attività commerciali presenti in piazza.

“Atri a Tavola – spiega Luciano Alonzo, direttore artistico del Festival – quest’anno è riuscita nell’intento di portare pubblico in città senza creare assembramenti, questo è stato possibile grazie allo studio fatto con i tecnici del Comune di Atri liberando la sede stradale del corso dagli stand espositivi e lasciandola libera al passaggio. Nel contempo la manifestazione è stata spostata in Piazza Duchi, il che ha allungato il percorso della passeggiata snellendo lo spazio da percorrere, per cui il colpo d’occhio che si è creato è stato diverso, vie meno affollate, ma non per questo prive di ospiti, con stand e attività commerciali che hanno lavorando quanto e più degli altri anni. Le difficoltà organizzative sono state tante, ma siamo riusciti a organizzare due giornate ricche e significative con un ospite d’onore amato e apprezzato dal grande pubblico: Beppe Convertini il quale è rimasto affasciato da Atri e dalla manifestazione. Un ringraziamento va alla PromoEventi, più che una associazione, un gruppo di amici formato, oltre me, da Mirko Toscani, Pierluca Castagna, Antonio Martella, Gianni Pio, Lanfranco Antonelli e Guido Capanna Piscié. Quest’anno a questo gruppo si è aggiunto il vicesindaco Domenico Felicione, che privandosi dei panni istituzionali, si è adoperato nell’organizzazione insieme a noi. Un grazie anche all’amministrazione comunale tutta per aver co-organizzato l’iniziativa”.

“Nonostante le variazioni che si sono rese necessarie – commenta l’assessora al Turismo e alla Cultura del Comune di Atri, Mimma Centorame – Atri a Tavola anche quest’anno è riuscita a regalare emozioni e a far conoscere le eccellenze del territorio. Un plauso va alla PromoEventi e a quanti si sono adoperati per rendere possibile questo appuntamento, in particolare l’Aran, la famosa azienda di cucine, che quest’anno, per la prima volta, è stata partner di Atri a Tavola mettendo a disposizione la cucina ufficiale per gli show cooking. Un grazie anche alla concessionaria Bozzelli Auto per aver messo a disposizione l’auto ufficiale dell’evento, una EVO. Un ringraziamento va anche all’azienda Pan Ducale per aver rinnovato la sua collaborazione con la manifestazione, a tutti gli espositori che hanno partecipato e ovviamente al Sindaco Piergiorgio Ferretti e a tutti i colleghi della giunta per il lavoro sinergico e nome di tutta l’amministrazione comunale do l’appuntamento alla prossima edizione”.