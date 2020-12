ATRI: ASSOCIAZIONE FONTANELLE 2000 DONA DEFIBRILLATORE

ATRI – L’Associazione Fontanelle 2000, presieduta da Stefano Catarra, ieri mattina, 13 dicembre 2020, ha donato un defibrillatore alla comunità atriana. Il prezioso strumento salvavita è stato collocato in via Mediana, nel cuore della cittadina ducale, al fianco dell’Ufficio Postale, luogo nel quale è avvenuta la cerimonia di consegna.

A ricevere il defibrillatore dalle mani di Catarra il sindaco di Atri Piergiorgio Ferretti il quale lo ha successivamente riposto nella sua teca. Presenti anche l’assessore comunale Alfonso Di Basilico, il consigliere comunale Alfonso Prosperi e il parroco di Fontanelle don Francesco Aloisio.

“Abbiamo molto apprezzato questo importante gesto di solidarietà da parte dell’associazione Fontanelle 2000 – commentano il sindaco Ferretti – la presenza di questo salvavita nel cuore della nostra cittadina consente di dare concretezza all’intervento tempestivo in caso di un arresto cardiaco, permettendo ai soccorsi di giungere sul posto e di praticare ogni forma di assistenza specialistica. Ringraziamo sentitamente tutti i componenti di questa associazione per il prezioso gesto, in un anno molto difficile per tutti l’altruismo fa la differenza e siamo molto riconoscenti per questo esempio di grande civiltà”.

“In un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo caratterizzato dalla pandemia da Covid-19 – commenta il presidente Catarra – abbiamo deciso di impegnarci ancora di più per portare avanti delle azioni sociali. Si tratta di piccolo gesto che abbiamo ritenuto necessario fare per dare il nostro piccolo contributo alla comunità”.

