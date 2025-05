ATRI: ATTIVATO DALL’ASL UNO SPORTELLO DEDICATO ALL’ASCOLTO PSICOLOGICO DEI DIABETICI

ATRI – Attivato uno sportello di ascolto psicologico nella Uos di Diabetologia dell’ospedale di Atri (Teramo). Il nuovo servizio è gestito dalla psicologa Sara Ferretti, che ha una lunga esperienza nell’ambito del supporto alle persone con patologie croniche. Lo sportello, attivato in collaborazione con la Uosd di Assistenza psicologica, nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di ascolto, supporto e confronto rivolto a tutti i pazienti che desiderano affrontare insieme a un professionista gli aspetti emotivi, psicologici e relazionali legati alla gestione del diabete, sue complicanze e malattie metaboliche.

Lo sportello sarà attivo ogni venerdì della settimana, dalle ore 8 alle 15 negli ambulatori della Uos di Diabetologia del “San Liberatore”, la cui responsabile è Emanuela Cannarsa. “Siamo convinti che questo nuovo servizio possa rappresentare un valido supporto per il benessere complessivo dei nostri pazienti. In un secondo momento lo sportello potrà coinvolgere pazienti con patologie endocrine come il morbo di Addison, l’osteoporosi e l’ipertiroidismo”, commenta Valeria Montani, direttore della Uoc Malattie endocrine e Diabetologia all’interno della quale è incardinato il servizio.