TERAMO- A causa della caduta di alberi in carreggiata, è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 553 “di Atri” in provincia di Teramo al km 23,900.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione il prima possibile. Il traffico è stato momentaneamente dirottato su percorsi alternativi.