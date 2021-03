ATRI, COMUNE ADERISCE ALL’INIZIATIVA “ORA DELLA TERRA” CON LO SPEGNIMENTO DI PIAZZA DUCHI ACQUAVIVA

ATRI – Anche quest’anno Comune di Atri aderisce all’iniziativa Earth Hour, l’Ora della Terra, in programma per il 27 marzo 2021 quando le luci di monumenti, luoghi simbolo, insegne di aziende e attività spegneranno le loro luci dalle 20,30 alle 21,30. In tutta Italia, numerosi eventi, iniziative e attività accompagneranno l’ora di spegnimento alla quale per il decimo anno aderisce ancora una volta il Comune di Atri in collaborazione con la Riserva Naturale Regionale Oasi Wwf dei Calanchi di Atri con lo spegnimento simbolico delle luci di piazza Duchi Acquaviva. Bambini, ragazzi e famiglie sono tutti invitati a partecipare agli eventi in programma prendendo parte alla mobilitazione globale per il pianeta a cui possono aderire per un’ora con lo spegnimento simbolico delle luci di casa.

“Anche quest’anno – dichiara l’assessore all’Agricoltura e alle Riserve Naturali del Comune di Atri, Alfonso Di Basilico – l’Amministrazione comunale ha aderito all’iniziativa internazionale Earth Hour promossa dal Wwf con il simbolico spegnimento dell’illuminazione pubblica di Piazza Duchi D’Acquaviva per un’ora nella giornata di sabato. Soprattutto in questo momento caratterizzato dalla pandemia e dalle conseguenti limitazioni e restrizioni nelle nostre vite, questa iniziativa rappresenta un momento importante di riflessione sulle nostre scelte per la salvaguardia della natura dalle quali dipende la nostra salute e quella delle future generazioni”.