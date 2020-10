ATRI: COMUNE METTE A DISPOSIZIONE TABLET PER DIDATTICA A DISTANZA

ATRI – L’Amministrazione Comunale di Atri nella giornata di ieri, 27 ottobre 2020, ha provveduto a far consegnare ai due istituti superiori della città ducale, IIS Zoli e il Polo Liceale Illuminati, dei tablet da distribuire agli studenti che sono sprovvisti di questo strumento per eseguire le lezioni da casa essendo stata stabilita la Didattica a Distanza per gli istituti superiori nell’ambito dei provvedimenti per contenere l’epidemia da Covid-19.

Già nei mesi più duri del lockdown il Comune di Atri aveva noleggiato dei Tablet e acquistato sim-card con traffico Internet in abbonamento con 20 giga, distribuiti, su indicazione dei Dirigenti Scolastici dell’Istituto Comprensivo e degli Istituti Superiori di Atri, agli studenti che ne avevano necessità. Una decisione motivata dal poter offrire a tutti gli alunni le stesse condizioni e pari diritti nel frequentare le lezioni online.

