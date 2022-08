ATRI: DOMENICA SI RINNOVA IL RITO DELL’APERTURA DELLA PORTA SANTA

ATRI – Domenica 14 agosto 2022 alle 18,30 ad Atri si ripeterà il tradizionale e suggestivo rito dell’apertura della Porta Santa della Basilica Cattedrale, che si ripete dal 1295 (la prima apertura) mentre la bolla è del 1294.

Il rito sarà anticipato, dalle 17, dal corteo storico per le vie della città ducale. Il corteo partirà dal Teatro Comunale incanalandosi su Via Ferrante, Via Grue e successivamente in Via Santa Chiara, Via Beato Rodolfo, Via Rocca, Viale Martella, Largo Santo Spirito e Via Picena prima di giungere a Piazza Duchi D’Acquaviva dove si unirà ai rappresentanti delle istituzioni e alle autorità. Circa 15 città sfileranno con i loro gonfaloni, oltre alla Provincia di Teramo e a altre realtà.

Sfileranno anche rappresentanti dei Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo, della stazione di Atri, del Commissariato di Polizia di Atri, della Proloco Hatria, della Croce Rossa Italiana, della Protezione Civile, del Gruppo Scout Atri 1 e pattuglia regionale protezione civile Agesci e il Lions Club Atri Terre del Cerrano, oltre a numerosi cittadini di Atri. Il corteo si immetterà su Corso Elio Adriano in direzione della Cattedrale. ù

L’iniziativa è organizza dalla Proloco di Atri in collaborazione con il Comune.