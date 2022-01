ATRI, FINANZIAMENTI REGIONALI PER MIGLIORIE VILLA COMUNALE E RIPRISTINO CAMPI DA TENNIS

ATRI – La villa comunale e i campi da tennis di Fosso della Stufa ad Atri presto verranno riqualificati grazie a due contributi regionali di cui l’ente è beneficiario. In particolare nella Villa Comunale, polmone verde della città, sarà possibile completare la riqualificazione degli spazi per farla tornare a risplendere, con un contributo regionale di 56mila euro e una compartecipazione da parte dell’ente di 24mila euro. La villa comunale quindi, grazie anche all’opera dei giardinieri assunti dal Comune, che operano con impegno e professionalità, e agli interventi già realizzati, sta pian piano tornando a essere un luogo curato sotto tutti i punti di vista, accogliente e ben servito. Quanto ai campi da tennis di Fosso della Stufa, presto ci saranno interventi di adeguamento e ripristino per renderli funzionali e sicuri grazie a un contributo regionale di 150mila euro oltre a 80mila euro di compartecipazione previsti inizialmente da parte dell’ente, ma che saranno invece pagati dalla Asd aggiudicataria della sua gestione.

“Questi due finanziamenti regionali – commenta il Sindaco di Atri, Piergiorgio Ferretti – consentiranno di completare la sistemazione della nostra meravigliosa Villa Comunale che, grazie agli interventi realizzati sinora è già tornata a risplendere e di adeguare gli impianti sportivi da tennis di Fosso della Stufa senza più alcun costo per l’ente grazie all’accordo con l’associazione sportiva dilettantistica aggiudicataria”.