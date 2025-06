ATRI: FORZA ITALIA DOMANI ILLUSTRERA’ LA PROPOSTA DI LEGGE SUI DOTTORI DI MEDICINA GENERALE

ATRI – Si terrà giovedì 19 giugno alle ore 18:00 presso il Teatro Comunale di Atri (Teramo), in Piazza Duomo, il convegno pubblico dal titolo “Disposizioni in materia di Medici di Medicina Generale”, promosso da Forza Italia Abruzzo per illustrare e discutere la proposta di legge presentata in Parlamento dal partito azzurro.

Aprirà i lavori e modererà l’incontro l’on. Nazario Pagano, Presidente della I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e Segretario regionale di Forza Italia Abruzzo. Dopo i saluti istituzionali delle autorità locali e dei rappresentanti provinciali del partito, interverrà in videocollegamento l’on. Ugo Cappellacci, Presidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera e primo firmatario della proposta di legge.

Tra i relatori, esponenti di primo piano della politica abruzzese, del mondo sanitario e delle categorie professionali, tra cui: Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio regionale; Emiliano Di Matteo, Capogruppo FI in Consiglio regionale; Daniele D’Amario, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale; Roberto Santangelo, Assessore regionale; Antonietta La Porta, Consigliere regionale; Antonella Ballone, Presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia e componente CdA ITA; Mauro Petrucci e Maurizio Lanci, segretari regionali rispettivamente di FIMMG e FIMP.

“L’iniziativa – spiega l’on. Pagano – rappresenta un momento di confronto importante su una proposta concreta e attesa dal mondo della sanità territoriale, pensata per rafforzare il ruolo dei medici di medicina generale nel nostro sistema sanitario, con particolare attenzione alle esigenze dei territori interni.”