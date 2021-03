ATRI, IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE ALLA VIABILITA’ DI COMUNE E FRAZIONI

ATRI – Continuano ad Atri i lavori di manutenzione della viabilità comunale. Dopo la realizzazione della segnaletica orizzontale in Viale Risorgimento, la strada che porta verso l’Ospedale San Liberatore, venerdì scorso (19 marzo 2021) è stato ripristinato il manto in asfalto in via degli Aironi a Casoli di Atri, completamente ammalorato dai mezzi pesanti che lo hanno percorso per lungo tempo. La settimana prossima continueranno gli interventi programmati in via dei Vasari a Santa Margherita dove sarà ripristinato per oltre 1 Km il manto stradale in malta di montagna e saranno realizzati i canali di racconta dell’acqua piovana per la disciplina delle acque. In corso inoltre da parte dell’ANAS lavori sulla SS553.

“Si tratta di una serie di interventi di manutenzione alla viabilità comunale, inoltre sul nostro territorio – dichiarano il Sindaco di Atri Piergiorgio Ferretti e l’Assessore al Lavori Pubblici del Comune di Atri, Domenico Felicione – l’Anas, che ringraziamo, dopo le sollecitazioni avanzate dalla nostra Amministrazione comunale, sta realizzando una serie di lavori sulla SS553 che attraversa il Comune di Atri. Gli interventi in particolare consistono, oltre al ripristino di alcuni tratti nel centro cittadino, anche nella realizzazione di canali per governare l’acqua piovana nei tornanti della stessa strada”.