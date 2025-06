“ATRI IN TOUR ESTATE 2025”: ALLA SCOPERTA DELLA CITTA’ DUCALE E DELLE TERRE DEGLI ACQUAVIVA

ATRI – L’estate 2025 si preannuncia ricca di emozioni e cultura grazie al programma di “Atri in Tour “, iniziativa promossa dall’ Associazione Cul.Tur.A’ – Cultura Turismo e Ambiente – in collaborazione con il Comune di Atri, il Comune di Cellino Attanasio, la Riserva Naturale Regionale Oasi WWF Calanchi di Atri, Natura d’Abruzzo e il tour operator Wolftour srl – per valorizzare l’antica città d’arte e i territori dei Duchi Acquaviva.

Dal 2 luglio al 14 settembre, è possibile vivere un viaggio coinvolgente tra storia, natura, tradizioni e sapori.

Un calendario ricco di appuntamenti con un programma estivo che offre diverse tipologie di tour, pensati per soddisfare tutti i gusti. Alle esperienze nuove si affiancano quelle consolidate nel tempo che continuano ad affascinare i partecipanti provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo.

Visite guidate classiche, come

-Atri City Tour (ore 17,30 dei giorni mercoledì 2 e 23 luglio, 13 e 27 agosto, 3 settembre): una passeggiata nel centro storico alla scoperta dei principali monumenti e dei quartieri più caratteristici. La stessa tipologia di visita guidata è disponibile tutti i giorni, su prenotazione, anche in francese, inglese e tedesco.

-Atri Notturna (ore 21.30 dei giorni 27 luglio, 3 e 17 agosto): un viaggio serale tra i principali monumenti della città con il fascino che solo la notte sa donare.

Esplorazioni sotterranee con:

-Atri Sotterranea, tour classico (ore 17 dei giorni 4 e 18 luglio, 1 e 29 agosto, 12 settembre): tour alla scoperta della città dell’acqua con visita a cisterne e cunicoli con aperitivo finale e

– Atri Sotterranea _ Tour al tramonto con dotazione di caschi e luci (ore 19.00 nei giorni 11 e 25 luglio, 8 e 22 agosto, 5 settembre), una versione alla luce del crepuscolo per immergersi nei sotterranei con un pizzico di emozione in più; a conclusione un gustoso e ricco aperitivo serale

Dimore storiche e fortezze

-Atri Dimora Aperta (ore 17.00 del giorno 5 luglio): visita a palazzi d’epoca, cortili privati e giardini segreti, con aperitivo conclusivo.

-Cellino – La Fortezza dei Duchi (ore 18.00, 20 luglio e 24 agosto /ore 10.00 -14 settembre): visita guidata al borgo con la sua antica fortezza ed aperitivo finale.

Il calendario si arricchisce con attività volte alla scoperta delle aziende agricole locali che si distinguono per produzioni d’eccellenza: Fattorie Aperte, il gusto della campagna.

Esperienze rurali promosse per scoprire il legame profondo tra terra, tradizione e sostenibilità:

-Verde&Vivo – Esperienza d’Olio

Domenica 13 luglio – ore 17:30, presso l’Azienda agricola Persiani.

Un pomeriggio immersi tra gli ulivi, con visita guidata, laboratorio e degustazione di olio extravergine. Un’occasione per conoscere da vicino il processo e l’arte di produzione dell’olio buono.

-Rosso di Terra – Pomodoro in Raccolta

Sabato 19 luglio – ore 17:30, presso l’Azienda agricola Nardoni.

Un’esperienza contadina autentica, tra i campi coltivati a pomodoro. I partecipanti potranno cimentarsi nella raccolta e partecipare a un laboratorio con degustazione dei prodotti.

-In Bocca al Luppolo

Domenica 31 agosto – ore 10:00, presso l’Azienda Bahilop

Appuntamento dedicato agli appassionati di botanica e birra artigianale: una visita con raccolta del luppolo e degustazione guidata per scoprire le proprietà di questa pianta fondamentale nella produzione brassicola.

“Atri in Tour – dichiarano gli organizzatori – non è solo un viaggio nel cuore dell’Abruzzo, ma un’opportunità per vivere esperienze culturali, naturalistiche ed enogastronomiche guidati da esperti della storia e cultura locale, innamorati dei luoghi e desiderosi di farli conoscere attraverso il loro sguardo autentico”.

Tutte le attività sono riservate ai soci, l’iscrizione è gratuita e la prenotazione è obbligatoria per garantire la migliore qualità dell’esperienza; i posti sono limitati.

Per info e prenotazioni:

www.cultourabruzzo.it/prenota-ora