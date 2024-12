ATRI: INAUGURATA LA CASA DI BABBO NATALE, A CASOLI TANTI APPUNTAMENTI FINO ALL’EPIFANIA

ATRI – È stata inaugurata ieri, 8 dicembre, a Casoli di Atri (Teramo), la Casa di Babbo Natale con un mercatino, cibo e musica, trucca bimbi e il laboratorio di Pittura “Una letterina per Babbo”.

Un luogo suggestivo nel quale i bambini e le loro famiglie potranno vedere la camera, la cucina e altri dettagli della sua abitazione. Sara possibile visitarla nei fine settimana del 14 e 15 dicembre e del 21 e 22 dicembre dalle 15 alle 20, i più piccoli potranno scrivere e imbucare la propria letterina.

‘iniziativa è a cura della Parrocchia Santa Marina con la collaborazione del gruppo Happy Casoli, ed è patrocinata dall’Amministrazione Comunale. La casa è visitabile anche dalle scuole del territorio in orari didattici: gli alunni potranno incontrare Babbo Natale e fare dei laboratori. La casa resterà aperta anche dal 24 al 29 dicembre, dalle 18 alle 20.

Sempre a Casoli di Atri sono in programma altri significativi appuntamenti durante le festività: il 22 dicembre, alle 16,30 nella Chiesa di Santa Marina ci sarà il Presepe vivente con i bambini della parrocchia e il 4 gennaio alle 16,30, sempre in Chiesa, sarà visitabile la Mostra laboratorio di pittura Casoli Pinta con l’esibizione del Coro voci bianche Formula Nuova. Alle 18 è in programma uno spettacolo itinerante con attori, musici e danzatori a cura dei Guardiani dell’Oca con La Notte della Befana.

“Un plauso va al gruppo Happy Casoli e alla Parrocchia – dichiara in una nota l’assessore alla Cultura del Comune di Atri, Domenico Felicione – per aver allestito la casa di Babbo Natale in maniera impeccabile e realistica. I bambini e le loro famiglie resteranno certamente affascinati. Invito tutti a partecipare anche alle iniziative in programma durante le festività che renderanno il Natale a Casoli suggestivo e magico”.