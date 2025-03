ATRI: INAUGURATA LA NUOVA AGENZIA DELL’INPS IN PIAZZA DUCHI D’ACQUAVIVA

ATRI – È stata inaugurata e aperta al pubblico ieri 20 marzo la nuova sede territoriale dell’Agenzia INPS di Atri (Teramo), nella centralissima piazza Duchi d’Acquaviva, alla presenza di Luciano Busacca, Direttore Regionale INPS Abruzzo, di Alessandra Giuliani, Assessore del Comune di Atri Servizi alla persona e Politiche sociali, Attività produttive, Lavoro e occupazione, di Savino D’Elicio Di Chio, Direttore provinciale INPS Teramo ed Elisabetta D’Onofrio, Responsabile Agenzia INPS di Atri.

Nel corso della conferenza stampa convocata presso il Comune di Atri, è stato sottolineato il valore della presenza dell’agenzia INPS nel territorio, sia per quanto riguarda il servizio informativo sul welfare che l’agenzia garantisce quotidianamente agli utenti, sia in termini di definizione delle prestazioni pensionistiche, assistenziali, a sostegno del reddito e della genitorialità; inoltre, è stato espresso un vivo compiacimento per la fattiva e concreta collaborazione sviluppatasi tra i due Enti.

“L’INPS è da sempre impegnato nel mantenere operative delle proprie strutture nel territorio ” dichiara il direttore regionale Luciano Busacca “e la realtà che oggi si inaugura ad Atri ne rappresenta un esempio tangibile. Tengo a sottolineare che l’operazione di trasferimento degli Uffici è stata realizzata in appena tre mesi (dal 27 novembre al 26 febbraio) nel corso dei quali sono stati fatti anche lavori di manutenzione straordinaria, di messa a norma e adeguamento dei locali, senza interruzioni sia nell’operatività interna dell’Agenzia sia nella garanzia dell’informazione ai cittadini; la riallocazione dell’agenzia di Atri presso i nuovi e più centrali locali offerti dal Comune è un vero esempio di una efficace e proficua collaborazione fra Pubbliche Istituzioni volta a rendere e potenziare un servizio di fondamentale importanza alla comunità territoriale; ringrazio perciò vivamente il Sindaco di Atri, prof Ferretti, per la suo fattivo e concreto impegno. Quanto al valore pubblico dell’Agenzia nel territorio di Atri e degli altri 10 comuni (con un bacino di utenza di 57.500 persone) i dati forniti alla stampa sulle prestazioni pensionistiche, assistenziali e di sostegno al reddito e alla famiglia parlano da soli”.

“L’allocazione dei nuovi uffici INPS in piazza Duchi Acquaviva “dichiara il Sindaco di Atri Piergiorgio Ferretti “costituisce un importante arricchimento per la città di un’Istituzione fondamentale quale è quella della Previdenza Sociale che rappresenta uno dei baluardi delle società civili. Ringrazio il direttore regionale Luciano Busacca per la celerità con cui è avvenuta, anche a fronte di un considerevole impegno da parte dell’INPS. Sicuramente la nuova dislocazione rappresenta un importante passo avanti anche per favorire le innumerevoli attività commerciali di piazza Acquaviva e soprattutto per la ricostruzione della nuova scuola media di fondamentale importanza per mettere in sicurezza i nostri ragazzi.”