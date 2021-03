ATRI, INIZIATI LAVORI DI SISTEMAZIONE MARCIAPIEI DI PIAZZA DUCHI ACQUAVIVA

ATRI – Si continua con i lavori di piccola manutenzione per ripristinare il decoro del Centro Storico e di altri beni. Sono iniziati oggi, 18 marzo 2021, ad Atri i lavori di sistemazione dei marciapiedi di Piazza Duchi Acquaviva che costeggiano anche il Palazzo Acquaviva, luogo simbolo della città ducale e sede del Municipio. Si tratta di lavori molto attesi, l’intervento prevede la rimozione della vegetazione che a causa della forte umidità insiste nell’area e sarà effettuata la sigillatura e fugatura dei sampietrini in porfido. Si procederà inoltre anche alla sistemazione del cortile di Palazzo Acquaviva.

“Questi interventi – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Atri, Domenico Felicione – erano necessari poiché a causa dell’umidità al momento la piazza principale della nostra cittadina si presenta in più punti rivestita di un manto di vegetazione impattante sia dal punto di vista estetico che per l’umidità che lascia filtrare negli ambienti sottostanti, come le scuderie ducali. Per queste ragioni si sta procedendo con questo intervento che consentirà di limitare danni legati all’acqua e di restituire bellezza a questo meraviglioso spazio”.