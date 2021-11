ATRI, LA NOTTE DEI FAUGNI E PROCESSIONE ALL’ALBA ANNULLATI PER COVID

ATRI – Dopo attente riflessioni e valutazioni il Comune di Atri, il Comitato Festa dell’Immacolata e l’Associazione PromoEventi hanno deciso, di comune accordo che – per salvaguardare l’incolumità pubblica, anche in considerazione dell’aumento dei contagi da Covid-19 nel periodo invernale – la Notte dei Faugni 2021 e la tradizionale processione dei Faugni all’alba non si terranno. Impossibile poter garantire il rispetto delle indicazioni anti-contagio in una processione itinerante di questo tipo e in un appuntamento così sentito che richiama ad Atri, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre, migliaia di visitatori.

“Il rito dei Faugni – commenta l’assessora alla cultura al comune di Atri, Mimma Centorame – è carico di orgoglio e di senso di appartenenza per tutti gli atriani. Quest’anno, in accordo con il Comitato Festa dell’Immacolata e la PromoEventi che organizzano l’iniziativa, abbiamo deciso di non far svolgere sia la notte dei Faugni che la processione all’alba. La decisione, seppur sofferta, è legata al buon senso con la speranza che il prossimo anno potremo riprendere a programmare normalmente iniziative così sentite e amate. I Faugni rappresentano un rito millenario e affascinante, sarebbe stato impossibile contenere le migliaia di persone che ogni anno partecipano. Sicuramente non mancheranno iniziative culturali, come ad esempio il primo spettacolo della nuova stagione di prosa nel nostro Teatro Comunale, ma con posti limitati e nel rispetto delle normative”.