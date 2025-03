ATRI: L’ASSESSORE SANTANGELO IN VISITA ALLA FATTORIA SOCIALE RUBILANDIA, “UN’ ESPERIENZA UNICA”

ATRI – “Un’esperienza unica in una realtà che ha pochi eguali nel Centro Italia”. È il commento dell’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo, in una nota al termine della visita alla fattoria sociale e didattica “Rurabilandia”, situata nel comune di Atri (Teramo). L’assessore è stato ospite della struttura per una visita durata oltre tre ore, nel corso della quale “ho avuto modo di apprezzare i risultati raggiunti in questi anni da una struttura che ha aperto una nuova idea di integrazione, socializzazione e assistenza”.

La fattoria sociale rappresenta ormai un “fulgido esempio di capacità nel saper equilibrare le necessità economiche con le esigenze di integrazione sociale e didattica delle persone con disabilità. Ma soprattutto – ha aggiunto Santangelo – l’esperienza Rurabilandia ha aperto nuovi orizzonti nella capacità imprenditoriale dell’impresa sociale che non possono essere non valorizzati”. Da qui “l’idea calata nella programmazione FSE di costruire un intervento specifico che vada da incentivare la nascita di centri diurni in grado mettere in campo forme di socializzazione efficaci. Il Dipartimento Sociale – aggiunge Santangelo – sta lavorando perché nel prossimo Comitato di Sorveglianza di marzo venga approvata una scheda di intervento con una dotazione finanziaria certa che stimoli la nascita e il potenziamento dei centri diurni anche sul genere delle fattorie sociali e didattiche”.