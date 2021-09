ATRI, LAVORI IN CORSO ALL’UFFICIO POSTALE DI FONTANELLE

ATRI – Sono in corso nell’ufficio postale di Fontanelle di Atri i lavori di manutenzione dell’immobile, con interventi di risanamento conservativo resosi necessario per le infiltrazioni che hanno provocato l’ammaloramento delle pareti e degli infissi. L’ufficio, per rendere possibile questi interventi, è stato chiuso il 13 settembre e riaprirà il 21 settembre 2021. I lavori sono effettuati dai dipendenti del Comune di Atri dato che il settore lavori pubblici ultimamente è stato potenziato con personale qualificato per lavori edili.

“Si tratta di lavori molto attesi – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Atri, Domenico Felicione – gli operari nel dettaglio stanno risanando gli ambienti dell’Ufficio Postale di Fontanelle con nuovo intonaco deumidificante, con la tinteggiatura e la manutenzione degli infissi. Dal 21 settembre l’ufficio tornerà regolarmente operativo. Un grazie agli operai e a quanti si sono adoperati per rendere possibile questo utile intervento in tempi celeri, per arrecare pochissimo disagio ai cittadini”.