ATRI: MAGGIORANZA APPROVA UNA MOZIONE SU GAZA, L’OPPOSIZIONE SI ASTIENE DAL VOTO

ATRI – “La mozione intitolata “Per Gaza”, presentata dal consigliere di minoranza Ugo Giuliani (Partito Democratico), non è stata preliminarmente discussa nella Conferenza dei Capigruppo, strumento deputato a valutare gli atti da inserire all’ordine del giorno. Ciò è avvenuto a causa dell’assenza dei capigruppo dell’opposizione alla riunione, che ha reso impossibile il confronto preliminare e condiviso. È opportuno ricordare che il PD non è presente in Consiglio Comunale come gruppo consiliare”. Lo si legge in una nota inviata dal Comune di Atri.

“Durante il Consiglio comunale, la maggioranza ha chiesto ai consiglieri di minoranza di rinviare la discussione del punto, con l’obiettivo di arrivare a un testo unitario e condiviso che potesse rappresentare l’intera comunità atriana in una materia di rilevanza internazionale e delicata come quella israelo-palestinese. Tale richiesta è stata respinta dal gruppo di minoranza, che ha preferito procedere con la votazione immediata della propria mozione. Dinanzi a tale rifiuto, la maggioranza ha presentato e approvato una propria risoluzione, dal titolo “Due popoli, due Stati”, ispirata alla tradizionale posizione di equilibrio espressa dal Governo italiano e dall’Unione Europea. La risoluzione condanna con fermezza gli attacchi terroristici di Hamas, chiede la liberazione immediata degli ostaggi e, allo stesso tempo, richiama Israele alla necessità di cessare le operazioni militari e ritirare le truppe da Gaza, con la garanzia della tutela dei civili palestinesi e il riconoscimento del pieno diritto di entrambi i popoli a vivere in pace e sicurezza. Il testo invita inoltre il Governo italiano a sostenere, nelle sedi opportune, il principio dei “due popoli, due Stati”, promuovendo contestualmente il riconoscimento internazionale sia di Israele da parte dei Paesi arabi che della Palestina, affinché vi siano basi concrete e reciproche per una pacificazione duratura”.

“È dunque falso e fuorviante sostenere che la maggioranza “abbia voltato le spalle a Gaza” o che “abbia tradito i valori universali di umanità e giustizia. Al contrario, la risoluzione approvata è coerente con la posizione espressa dalle massime istituzioni europee e italiane, ribadendo sia la condanna delle violenze, sia il sostegno agli aiuti umanitari alla popolazione civile palestinese, già concretamente sostenuti dall’Italia con interventi umanitari, medici e alimentari. La scelta della maggioranza non è stata dettata da indifferenza, ma dalla volontà di evitare posizioni parziali e divisive che non avrebbero avuto ricadute concrete. Il Consiglio comunale di Atri (T eramo)ha invece ritenuto di assumere una posizione più equilibrata, seria e rispettosa della complessità internazionale, richiamando l’unica prospettiva oggi riconosciuta come possibile soluzione: la convivenza pacifica di due popoli in due Stati”.