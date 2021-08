ATRI, MARIA SANTISSIMA ASSUNTA: MARTEDI’ SI RIPETE RITO DI APERTURA DELLA PORTA SANTA

ATRI – Proseguono ad Atri i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Assunta al cielo con la novena dell’Assunta che proseguirà fino al 14 agosto 2021. Il 13 agosto alle 21,30 ci sarà, come ogni anno, la rimozione dell’ostacolo dalla Porta Santa della Basilica Concattedrale il 14 agosto, alle 18, sarà aperta alla presenza del Vescovo della Diocesi Teramo-Atri, Monsignor Lorenzo Leuzzi. Tutti i fedeli potranno passare attraverso essa per ricevere l’indulgenza plenaria. Anche quest’anno, come nel 2020, non ci sarà il corteo storico per rispettare le indicazioni anti-contagio da Covid-19. Il 15 agosto, in occasione della solennità dell’Assunta ci saranno le messe alle 7,30, alle 10, alle 11,15 e alle 19. Il 22 agosto la Porta Santa verrà chiusa dopo la Messa delle 19 con la ricollocazione dell’Ostacolo.

“Siamo molto orgogliosi di poter svolgere anche quest’anno il rito dell’Apertura della Porta Santa, – dichiara l’assessora alla cultura del comune di Atri, Mimma Centorame – anche se non potrà esserci, per questioni di sicurezza anti-Covid, il corteo storico. La Basilica Concattedrale, uno dei simboli dell’Abruzzo, dal 1899 considerato monumento nazionale con all’interno i preziosi affreschi di Andrea De Litio, è un gioiello della nostra architettura e anche un grande riferimento per in fedeli per via della Porta Santa. Questo rito ha un grande valore, sia per la tradizione, che per la cultura e la fede”.