ATRI, NUOVO APPUNTAMENTO CON IL FESTIVAL DUCHI D’ACQUAVIVA: THOMAS HAUSCHILD E CLAUDIA PALLAVER

ATRI – Domani 26 agosto 2021 alle 21,15 nel Teatro Comunale di Atri si terrà il Concerto del Duo composto dal cornista Thomas Hauschild e dalla pianista Claudia Pallaver, nell’ambito del 22esimo Festival Internazionale “Duchi d’Acquaviva” con la direzione artistica di Algino Battistini a cura dell’Associazione Amici della Musica 2000.

In programma la sonata per pianoforte e corno di J. Vignery, il concerto n. 4 di W.A. Mozart, la sonata op. 101 di Y. Bowen e l’Adagio allegro di R. Schumann. Per partecipare al concerto, a ingresso libero, bisogna prenotarsi su viviatri.it.