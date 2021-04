ATRI: NUOVO PARCO GIOCHI SCUOLA INFANZIA AMALTEA DI ATRI

ATRI – La Scuola dell’Infanzia Amaltea, in Viale Umberto I ad Atri, è ora dotata di nuovi giochi per i bambini. Il giardino, infatti, è stato arricchito di nuovi giochi come lo scivolo bruco, il pannello Memory, il tunnel Molly, il tunnel Bruco, vari giochi a molla e una sabbiera con coperchio. Si tratta di un intervento importante per permettere ai piccoli alunni di poter sfruttare al meglio gli spazi aperti della scuola e di poter sviluppare creatività, fantasia e manualità, esprimendo emozioni e sensazioni.

La sabbiera per bambini, in particolare, è uno spazio di aggregazione nel quale divertirsi ed esprimersi.

I piccoli plasmano la sabbia a disposizione, costruiscono scenari, inseriscono oggetti, personaggi fantastici e reali, inventano o rappresentano contesti ed eventi. La sabbiera, per l’utilizzo di sabbia asciutta o bagnata, è di forma rettangolare con il coperchio colorato di verde.

Accanto alla sabbiera sono presenti oggetti in miniatura che rappresentano il mondo della storia: personaggi, animali, pietre, legni, cortecce e altro. La sabbiera è la scena vuota del teatro in cui prenderà forma la rappresentazione.

“Siamo molto orgogliosi di aver arricchito il giardino della Scuola dell’Infanzia di Atri capoluogo con questi nuovi giochi – commenta l’Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Atri, Domenico Felicione – sia per la quantità di giochi inseriti che per la loro qualità formativa. Si tratta di giochi ovviamente sicuri e certificati e dall’importante valore pedagogico. La sabbiera in particolare risulta essere una novità e per le sue caratteristiche permetterà ai bambini di poter dare sfogo alla fantasia, divertendosi e esprimendo emozioni e sensazioni. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per poter raggiungere questo obiettivo. Dopo le chiusure legate alla pandemia da Covid-19 e la necessità di spazi aperti adeguati, sono certo che anche dagli insegnanti, alunni e famiglie, questi investimenti saranno salutati favorevolmente”.