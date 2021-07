ATRI: PRESENTATO PROGRAMMA ESTIVO, TRA GLI OSPITI NERI MARCORE’ E MODENA CITY RAMBLERS

ATRI – Concerti, mostre, presentazioni di libri, spettacoli, rassegne e manifestazioni di vario genere caratterizzeranno l’estate atriana 2021 che sarà impreziosita dalla presenza di artisti noti e amati dal grande pubblico come Michele Zarrillo (il 9 luglio), Neri Marcoré (18 luglio), Vincenzo Olivieri (24 luglio), Lino Guanciale (25 luglio), i Modena City Ramblers (18 agosto) e Annalisa Minetti (4 settembre).

Le iniziative, organizzate in sinergia con associazioni e realtà del territorio, si svolgeranno nel rispetto del protocollo anti contagio da Covid-19 e sono pensate per rispondere ai diversi gusti del pubblico spaziando dalla musica d’autore alle rassegne letterarie, per l’arte e la gastronomia, con attenzione anche ai più piccoli.

Tra le iniziative di luglio, il 9 alle 21,30 nell’ambito di Atrincontra ci sarà il concerto di Michele Zarrillo “Tra Musica e Parole” in piazza Duchi Acquaviva, dove il 10 luglio sempre alle 21,30 ci sarà il saggio di danza Danzinaction a cura di Atri Cup.

L’11 l alle 21,30 sempre in piazza Duchi per Atridavivere ci sarà la possibilità di seguire la Finale degli Europei di Calcio e assistere al concerto di Michele Fazio.

In Piazza Duomo alle 21 è in programma la rassegna Incontri d’Autore ideata da Marino Spada, sei serate con altrettanti autori: il 12 luglio ci sarà Andrea Barzini (“Il fratello minore” – Solferino); il 13 Roger Abravanel (“Aristocrazia 2.0” – Solferino); il 16 Sergio Rizzo (“Riprendiamoci lo stato” scritto con Tito Boeri – Feltrinelli); il 20 Andrea Polo (“Crisis Therapy” – IlSole24Ore); il 21 Francesco Giorgino (“Alto Volume” – Luiss); il 22 Attilio Romita (“L’ospite inatteso” scritto con Michele Cozzi – Cacucci editore).

Il 17 luglio alle 21,30 in piazza Duchi ci sarà il teologo Vito Mancuso e il 18 Neri Marcorè spettacolo a pagamento (ciaotickets.com).

Il 15 alle 10 nella Sala Consiliare di Palazzo Ducale la Diocesi Teramo-Atri e la Deputazione abruzzese di Storia Patria presentano l’iniziativa “Il Beato Rodolfo Acquaviva nella storia della Compagnia di Gesù” che proseguirà al mattino del giorno successivo

. La sera del 15 luglio alle 21,30 nella Villa Comunale ci sarà il tradizionale Teatro dei Burattini di Heros Salvioli con “Racconta Pinocchio” (a pagamento). Il 17 luglio alle 21 nel Teatro Comunale l’Associazione Mille per uno dei mille proporrà “Un Concerto per Arturo”, concerto lirico nel decennale della scomparsa di Arturo Modestini.

Il 24 alle 21 in piazza Duchi ci sarà lo spettacolo di Cabaret con Vincenzo Olivieri. Il 24 alle 21 al Teatro Comunale Karl Bartleboom e Emidio Balducci saranno protagonisti dell’incontro letterario dal titolo Rockdown. Il 25 alle 21,30 in piazza Duchi ci sarà lo spettacolo a pagamento di Lino Guanciale.

Il 29 alle 21,30 nel Cortile del Palazzo Ducale prenderà il via la decima edizione dell’Atri Music Camp con il concerto di Silvia Bolognesi – Young Shouts, la rassegna andrà avanti il 30 e il 31 con, rispettivamente il concerto di Greg Burk e il concerto conclusivo degli allievi musica d’insieme. Il 30 alle 21,30 in Piazza Duchi è in programma un talk show con Marcello Veneziani.

Numerose anche le iniziative previste per il mese di agosto: il 5 alle 21,30 nella Villa Comunale ci sarà un nuovo appuntamento con il Teatro dei Burattini con lo spettacolo a pagamento La Bella e la Bestia. Il 6 e il 7 Piazza Duchi alle 21 ospiterà l’Atri International Blues Festival con il Concerto Caboose e Niki Buzz Band – Jaime Docle nella prima serata e nella seconda il concerto di Katyharley Lady Blues, Ludo Cipriani Collettive e Sara Zaccarelli nu band.

L’8 alle 21,15 al Teatro Comunale si terrà il concerto inaugurale Omaggio a Piazzolla con l’Orchestra sinfonica “Duchi d’Acquaviva” per il XXII Festival Internazionale Duchi D’Acquaviva che proseguirà con bel sette appuntamenti fino al 28 agosto con il Galà Lirico “L’amore e il Vino”. Il 10 alle 21 in Piazza Duchi la Compagnia Dialettale Tehatria proporrà la commedia “Quano N Fa Nu Zocch D’ev…”.

Il 12 e 13 agosto in Piazza Duchi tornerà la rassegna Atri a Tavola alla sua XVIII edizione. Il 13, il 14, il 16, il 17, il 18 e il 19 nel Belvedere Vomano ci saranno le Antiche Tradizioni Atriane: dal latte al pecorino con degustazione gratuita prodotti caseari e alle 21,30 l’iniziativa Contemporanei per Dante.

Performances artistiche e stand enogastronomici, prevista anche la rievocazione dell’antica trebbiatura. Il 14 agosto 18, inoltre, nella Concattedrale Santa Maria Assunta ci sarà il Solenne Rito di Apertura della Porta Santa presieduta da S.E. Monsignor Lorenzo Leuzzi Vescovo di Teramo – Atri. Il 15 e 16 agosto la Pro Loco in Piazza Duchi propone il concerto spettacolo “Saltarello Abruzzese”.

Il 17 alle 21,15 nel Teatro Comunale l’Orchestra Sinfonica Abruzzese proporne (a pagamento) il Festival Concerti delle Abbazie. Il 18 alle 21 in Piazza Duchi ci sarà il Concerto dei Modena City Ramblers (a pagamento, per info: 379.1926796) e la sera successiva il concerto di Roppoppò. Il 20 alle 16,30 nella Villa comunale l’Hat Atri Polisportiva propone una Gara per bambini/ragazzi e alle 19,30 in piazza Duchi la gara podistica Notturna Atriana.

Il 21 dalle 15 ci sarà la rievocazione storica “Il Volante d’Argento” dell’Aci Teramo e alle 18,30 in Piazza Duomo ci sarà l’esposizione di Auto d’Epoca. Alle 21,30 è previsto l’incontro letterario “Il Circuito del Castello” e alle 22 il Concerto del M° Concezio Leonzi “Le Canzoni della Radio”. Il 22 alle 18 nel Teatro Comunale l’Orchestra Sinfonica Abruzzese per il Festival Concerti delle Abbazie propone Bach tra classico e jazz (prevendita ciaoticket.com). Il 27 alle 21 al Teatro Comunale ci sarò l’incontro letterario “Coronalibrus” di Domenico Meloni.

A settembre il 4 e il 5 alle 18 in piazza Duchi l’Associazione Rione San Domenico propone il Festival della Vendemmia e il 4 alle 21,30 per AtridaVivere ci sarà il concerto di Annalisa Minetti. Il 19 alle 21 al Teatro Comunale Les Enfantes Rouges propongono lo Spettacolo Teatrale “Mater Clandestina”, tributo alla memoria dell’attore-regista atriano Francesco Anello.

Ad arricchire l’offerta culturale le mostre allestite, da Stills Of Peace rassegna di Arte contemporanea quest’anno incentrata sul confronto tra l’Italia e la Corea del Sud a cura della Fondazione Aria, con cinque mostre visitabili fino al 22 agosto e la rassegna Cine Korea a cura di Pino Bruni con la proiezione, in lingua originale con sottotitoli in italiano di sei film, tutti i dettagli su stillsofpeace.com. Dal primo al 15 agosto nell’auditorium Sant’Agostino ci sarà la mostra di pittura Personale “La sfumatura dell’Arte a cura di Giuseppina Corradi. Dal 28 agosto all’11 settembre nelle cisterne romane di Palazzo Ducale ci sarà la mostra Collettiva di Arti Visive dell’Associazione Vagiti Ultimi alla decima edizione dal titolo “Linee Da Asporto. Fuori Ventennio. Dal 28 agosto al 12 settembre nel Museo Archeologico D ci sarà l’VIII Biennale di Pittura Murale a cura dell’Associazione Castellum Vetus. Dal 13 settembre al 2 ottobre nelle Cisterne rdi Palazzo Ducale ci sarà la mostra Grafica – Pittura – Scultura “Syn” a cura di Gino Marcone, Giuseppe Fuschi, Ugo Assogna.