ATRI, PRESTO LAVORI DI MANUTENZIONE PRIMARIA E SISTEMAZIONE DISSESTO

ATRI – Presto numerose opere di urbanizzazione primaria verranno realizzate nelle strade comunali della città di Atri, in particolare delle frazioni. È quanto stabilito in una delibera approvata dalla giunta. Tra gli interventi primari opere di sistemazione di un dissesto che si è verificato tempo fa a Fontanelle, la sistemazione di alcuni tratti di strada in asfalto ammalorati dal tempo, la depolverizzazione di altri tratti stradali e la costruzione di una rotatoria a Treciminiere. L’opera “Urbanizzazione primaria varie strade Comunali Frazioni”, prevede l’importo complessivo di 100mila euro e per tale intervento è previsto finanziamento attraverso mutuo, da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti.

Nel dettaglio sono in programma interventi di pulizia nella Strada comunale Conicella-Fontanelle, con la pulizia delle scarpate mediante asportazione della vegetazione, realizzazione di banchine per la ricostituzione delle scarpate di monte e di valle con riutilizzo, in parte del materiale franato e in parte con materiale proveniente da cave di prestito. Ricostituzione e riprofilatura delle scarpate per tutti i tratti interessati. Pulizia delle cunette di monte e sagomatura della sede stradale ove necessario mediante ricarico con bynder. Nella Strada comunale Santa Margherita, Via Cavoni si procederà allo smontaggio e rimontaggio della barriera metallica (guard rail) divelta. Ricostruzione, mediante demolizione di quella esistente, della griglia carrabile per raccolta acque meteoriche e rifacimento di tratto di asfalto con contestuale risagomatura della sede stradale. Nella Strada comunale Passomadama si interverrà con la depolverizzazione del tratto di strada per una lunghezza di 350metri circa mediante ricarico parziale di misto stabilizzato per livellamento della sede stradale e realizzazione di asfalto. Nella Strada Comunale via Solagna a Casoli ci sarà il rifacimento di tratto di sede stradale ammalorato con la rimozione del corpo stradale e rifacimento mediante la realizzazione di nuova struttura stradale con misto cementato e sovrastante manto di asfalto. Nella Strada Comunale Maranella è prevista la depolverizzazione del tratto di strada per una lunghezza di 210metri mediante ricarico parziale di misto stabilizzato per livellamento della sede stradale e realizzazione di asfalto. A Treciminiere sarà realizzata una rotatoria sulla SP 30 – Via Della Liberazione e piazza Macera. La stessa sarà realizzata con cordoli e rinfianchi in calcestruzzo. Sarà inoltre realizzata la sola segnaletica orizzontale, mentre per quanto attiene la segnaletica verticale sarà realizzata a cura della Amministrazione Provinciale. Previsti su via Sicilia interventi puntuali per eliminare sfondellamenti di sede stradale mediante ricarichi con conglomerato bynder.

“Siamo felici di annunciare questi corposi interventi per le frazioni di Atri – commentano il sindaco Piergiorgio Ferretti e l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Atri, Domenico Felicione – si tratta di opere attese dai cittadini e da tempo stavamo lavorando con gli uffici per arrivare a questo risultato. Nei giorni scorsi il movimento Atri in Azione ci accusava di dimenticare alcune frazioni, ci piace rispondere con i fatti alle polemiche prive di fondamento. Molto sarà fatto con questi interventi e altre opere verranno programmate, in linea con le reali esigenze del territorio”.