ATRI, RACCOLTA FONDI PER LEGA FIBROSI CISTICA ABRUZZO RICEVE PLAUSO DEL COMUNE

ATRI – Una raccolta fondi il cui ricavato sarà destinato alla Lega Fibrosi Cistica Abruzzo per finanziare il progetto di realizzazione di un percorso di telemedicina finalizzato al monitoraggio a distanza dei pazienti affetti da tale patologia.

Questa l’idea del team di lavoro Palima che verrà attivata giovedì 7 aprile 2022 nel centro WIP di Giulianova in occasione del corso sulla comunicazione tenuto da Marcello Boccardo.

“Ringraziamo il team Palima – Il sindaco di Atri Piergiorgio Ferretti e l’assessora comunale Alessandra Giuliani hanno voluto ringraziare in una nota il team Palima per la lodevole iniziativa: ” Ringraziamo il team Palima che, attraverso queste iniziative di solidarietà, la cui importanza è testimoniata dal patrocinio concesso da molti comuni della nostra provincia e dal comune di Atri, sta dimostrando grande attenzione verso il reparto di Fibrosi Cistica dell’Ospedale San Liberatore, centro di riferimento regionale per questa patologia, e che grazie alla professionalità del personale medico e sanitario che vi opera ed al continuo supporto e vicinanza dei privati tramite le varie raccolte fondi organizzate, permette da oltre trenta anni di curare i bambini affetti da questa malattia genetica”.