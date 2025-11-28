ATRI: RIPRISTINATA L’ATTIVITA’ NELLE SALE OPERATORIE DELL’OSPEDALE DOPO IL BLOCCO

28 Novembre 2025 11:34

Teramo - Sanità

ATRI – E’ stata ripristinata l’attività nelle sale operatorie dell’ospedale di Atri (Teramo). Questa mattina si stanno svolgendo regolarmente gli interventi chirurgici, dopo tempestive operazioni per eliminare le infiltrazioni d’acqua, causate dalle  forti piogge di ieri, e riportare le sale in condizioni di normalità.





 

