ATRI: SARA’ DEMOLITO PALAZZO DANNEGGIATO E SIMBOLO DELLA FRANA DEL GENNAIO 2017

ATRI – Sarà finalmente demolito il condominio Tania alle porte di Casoli di Atri, gravemente danneggiato a causa di una frana che si verificò a seguito alle copiose nevicate del gennaio 2017, che costrinse più di 15 nuclei famigliari, residenti in due palazzine e case singole, a lasciare le proprie abitazioni. I lavori di demolizione del palazzo, affidati alla ditta Carulli srl, sono a carico dei proprietari che hanno avuto dallo stato un ristoro per le spese da sostenere.

I terreni interessati dalla frana, lunga circa 250 metri con un’ampiezza di circa 80 metri e una profondità tra i 3 e 5 metri, sono stati ceduti al Comune di Atri per realizzare le opere di messa in sicurezza e di sistemazione dell’intero versante.

Il progetto definitivo ed esecutivo per questo intervento è stato approvato dalla Giunta Comunale ed è al vaglio degli enti sovracomunali, come la Regione, la Provincia, l’USR e il Genio Civile.

Nei prossimi giorni ci sarà la conferenza dei servizi conclusiva per verificare il progetto e subito dopo si darà avvio al bando di gara per affidare la realizzazione dell’opera. In quell’area sorgerà un parcheggio e un percorso naturalistico.

Tutte le famiglie rimaste senza abitazione, dopo un periodo nel quale hanno usufruito del CAS (contributo autonoma sistemazione) entro dicembre 2021 hanno riacquistato una nuova casa a Casoli e nei comuni limitrofi grazie a un contributo statale.

“Ad inizio settimana prossima – commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Atri, Domenico Felicione – si procederà all’abbattimento del palazzo e appena terminerà l’iter burocratico sarà indetta la gara per affidare i lavori di messa in sicurezza del versante dove sorgeva lo stabile. Nelle prossime settimane verranno demolite anche le ultime due abitazioni danneggiate dalla frana. Nell’area sorgerà un parcheggio e ci sarà un percorso naturalistico. Le famiglie hanno ormai tutti riacquistato casa grazie ai contributi avuti. È stato un lungo lavoro che ha coinvolto diversi enti, istituzioni e università e finalmente siamo arrivati a un piccolo passo dal traguardo. Spero tanto di vedere iniziare i lavori a breve e di archiviare questa brutta esperienza alla quale ho dedicato molte energie e che mi ha coinvolto sia da amministratore che da un punto di vista umano”.