ATRI: SCHOLA CANTORUM PACINI DONA AL COMUNE DI ATRI 200 PACCHI CON GEL IGIENIZZANTE E MASCHERINE

ATRI – Ben duecento pacchi contenenti pasticche per la gola, mascherine monouso e gel igienizzante sono stati consegnati questa mattina (12 dicembre 2020) dalla Schola Cantorum Pacini al Comune di Atri per essere distribuite alle famiglie bisognose della città ducale. Una donazione importante e preziosa per la comunità che è stata accolta favorevolmente dall’amministrazione Comunale tutta. A consegnare nelle mani del sindaco Piergiorgio Ferretti e del vice sindaco Domenico Felicione i pacchi regalo, è stato il presidente della Schola Cantorum Pacini Paolo Mutoschi accompagnato dal consiglio direttivo.

“Abbiamo molto apprezzato questo gesto della Schola Cantorum Pacini – commenta il sindaco Ferretti – una realtà preziosa del nostro territorio che ha dimostrato, ancora una volta, altruismo, generosità e umanità. Avremo cura di distribuire alle famiglie bisognose del nostro territorio questi utili pacchi unitamente ai buoni spesa che abbiamo destinato al sociale grazie ai risparmi avuti con la decisione di non far installare le luminarie natalizie e per le manifestazioni a cui abbiamo dovuto rinunciare per sicurezza. Ringrazio il presidente Paolo Mutoschi e tutto il direttivo della Schola Cantorum per questo importante gesto di solidarietà che sicuramente sarà molto apprezzato dalle famiglie che ne beneficeranno”.

“Ringrazio di cuore la Schola Cantorum Pacini – aggiunge l’assessora al Sociale del Comune di Atri, Alessandra Giuliani – per le significative azioni di solidarietà che dimostrano l’amore e il profondo senso di appartenenza in un momento così delicato. Colgo l’occasione per ringraziare quanti tra privati, associazioni e aziende con il loro prezioso contributo alleviano il profondo disagio causato dall’emergenza sanitaria e costantemente ci dimostrano che nessuno è solo, bensì parte di una grande e virtuosa comunità”.

“In questo periodo nel quale abbiamo dovuto fermare la nostra attività artistica per via della pandemia in corso – spiega Mutoschi – abbiamo deciso di impegnarci per portare avanti delle azioni sociali come questa. Nel primo lockdown abbiamo donato mille flaconcini di gel igienizzante consegnati alla locale sezione Ana, presieduta da Alvaro Guardiani e che si occupa di Protezione Civile e a settembre abbiamo fatto avere un flaconcino di gel igienizzante per ogni alunno dell’Istituto Comprensivo di Atri. Piccoli gesti per la comunità che abbiamo ritenuto necessario fare per fare la nostra parte in questo delicato periodo”.

