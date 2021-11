ATRI, STUDENTI DEL POLO LICEALE ILLUMINATI DI ATRI NELL’IC DI PINETO PER #LIBRIAMOCI2021

ATRI – È iniziata bene e si è conclusa ancor meglio l’iniziativa #Libriamoci2021, giornate di lettura nelle scuole, progetto promosso dal Ministero della Cultura con il Centro per il Libro e dal Ministero dell’Istruzione con l’obiettivo di diffondere negli studenti il piacere di leggere, ascoltare e “catturare” nuovi lettori, rendendoli protagonisti di letture ad alta voce. Quest’anno #Libriamoci ha avuto anche il merito di far incontrare scuole di ordini diversi: gli studenti dell’I.C. Giovanni XXIII di Pineto, coordinati dalla professoressa Antonia Durante hanno accolto nelle loro aule i compagni “grandi” dei Licei “Illuminati” di Atri accompagnati dai professori Alessandra Carpegna e Gerardo Carulli.

I ragazzi sono stati lettori esperti di passi di Dante, Malala e Prévert in lingua e non sono mancate letture di testi scientifici che hanno suscitato interessanti conversazioni dando vita a momenti di peer tutoring e di cooperative learning. Entusiasmo, confronto, curiosità sono state le parole–chiave di un’esperienza destinata a proseguire nel tempo.

“E’ stato un momento di confronto importante – dichiara il Sindaco di Atri Piergiorgio Ferretti – per i ragazzi di entrambe le istituzioni scolastiche di Pineto e Atri e colgo l’occasione per ringraziare le dirigenti scolastiche Sabrina Del Gaone e Daniela Magno per aver contribuito nuovamente ad arricchire le offerte nel nostro territorio con iniziative che hanno il sapere della vivacità che, inevitabilmente, resta impressa nel pensiero grazie alla forza della letteratura”.