ATRI, TERMINATO RESTAURO PALAZZO DELL’ARCIVESCOBAVO ED EX SEMINARIO PIAZZA DUOMO

ATRI – Sono terminati i lavori di restauro che hanno interessato le facciate esterne dei Palazzi dell’Arcivescovado e dell’Ex Seminario prospicienti la Basilica Concattedrale di Santa Maria Assunta in Piazza Duomo ad Atri. Da oltre 10 anni caratterizzati dalla presenza di impalcature sui relativi palazzi storici che ne offuscavano la bellezza architettonica, con la conclusione degli interventi programmati i cittadini atriani e i tanti turisti che visitano la città ducale potranno nuovamente ritornare ad ammirare la centrale Piazza Duomo in tutto il suo splendore.

“Sin dal primo giorno del mio insediamento ho intrapreso un percorso in collaborazione con la Curia di Teramo – commenta il Sindaco di Atri, Piergiorgio Ferretti – per risolvere questa annosa problematica che era molto sentita dalla cittadinanza e con la conclusione dei lavori intendo esprimere la mia più profonda gratitudine al Vescovo Mons. Lorenzo Leuzzi per aver riconsegnato alla sua antica bellezza i Palazzi dell’Arcivescovado e dell’ex Seminario restituendo al Centro storico, grazie al restauro architettonico, uno scenario che suscita ammirazione e compiacimento per la comunità che ho il privilegio di rappresentare. La mia riconoscenza verso il Vescovo è forte e sentita perché solo grazie alla Sua collaborazione e al Suo intervento oggi si è reso possibile, grazie alle opere realizzate, raggiungere anche l’importante obiettivo di riportare i giovani dentro il cuore della comunità atriana visto che i Palazzi restaurati ospiteranno le scuole e gli studenti in cui si potrà percepire il fermento e la vitalità dei giovani in uno spazio di bellezza che legittima la perpetuazione della condivisione e dello stare insieme”.