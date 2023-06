ATRI: TROVATI RESTI UMANI NEL CASSONETTO DEL CIMITERO, “INTOLLERABILE INCURIA”

Ad Atri sono stati ritrovati resti umani in un cassonetto del cimitero del capoluogo. Indagini sono in corso, ma si presume che provengano dallo stesso cimitero.

Interviene sulla vicenda il gruppo consiliare di opposizione, Alleanza civica di Atri, che punta il dito sullo stato di “incivile degrado e incuria in cui versa il cimitero, interessato finanche da crolli nell’area monumentale, non poteva che sfociare in questo orrore.

E incalza: “non ci interessano le evoluzioni legali del caso, poniamo l’attenzione al fatto in sé. Tutti si chiedono: “era un amico, un parente?”. Di certo era un cittadino, un essere umano i cui resti meritavano rispetto e pietà. Qualcuno non ha fatto il proprio dovere e la colpa, si sappia, non può essere addossata solo a chi gestisce il servizio. Riteniamo che i responsabili amministrativi ed istituzionali di questo orrore si assumano le proprie responsabilità, rassegnando le dimissioni.

Questo avvenimento, che nemmeno il più pessimista avrebbe mai potuto immaginare, è solo la punta dell’iceberg di 15 anni di scempio amministrativo. Che ad Atri ormai non si potesse più vivere lo sapevamo, adesso sappiamo che non si può nemmeno morire. L’assedio alle urne, il clientelismo, i voltagabbana, i soliti faccendieri, ignari cittadini stranieri hanno permesso che, per un pugno di voti, si continuasse questo disastro che Atri non merita e non vuole”.

