ATRI: VISITA DEL QUESTORE PENNELLA AL COMMISSARIATO ED AL SINDACO

Ieri mattina il Questore Lucio Pennella, si è recato ad Atri per una visita al personale in servizio al Commissariato di P.S..

Il Questore ha avuto modo di conoscere poliziotti e dipendenti dell’Amministrazione Civile, intrattenendosi sulle esigenze e sull’attività di quel territorio e sulle problematiche anche logistiche, in attesa della nuova sede del Commissariato, si è poi portato in Piazza Duchi di Acquaviva dove l’attendeva il sindaco Piergiorgio Ferretti per poi salire all’interno dello storico palazzo che ospita gli uffici dell’Amministrazione Comunale.

Cordiale il colloquio, nella visione comune di assicurare il maggior livello di controllo della criminalità in quel territorio al fine di assicurare la maggiore tranquillità agli abitanti ed ai turisti che visitano Atri.

Sono seguite poi le visite alle scuderie di Palazzo Acquaviva, alla Concattedrale e al teatro ottocentesco, bellezze artistiche particolarmente apprezzate dal Dott. Pennella.