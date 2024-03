ATTACCO ARMATO IN UNA SALA CONCERTI, ALMENO 40 MORTI E 100 FERITI. L’ISIS, “SIAMO STATI NOI”

MOSCA – L’Isis ha rivendicato l’attacco armato a Mosca. Gli Stati Uniti – riporta l’Ansa . avevano avvertito la Russia del rischio di attacchi da parte dell’Isis-K, lo Stato islamico dell’Iraq e del Levante.

Lo riferisce la Cnn citando fonti informate. Secondo il New York Times, invece, l’ambasciata americana a Mosca il 7 marzo aveva avvertito a Washington che stava “monitorando notizie secondo cui estremisti hanno piani imminenti per attaccare grandi eventi a Mosca, compresi concerti”. Nell’allerta, che stando alle fonti del giornale americano era legata all’attacco di oggi, si sosteneva che gli attentati sarebbe potuti avvenire entro 48 ore.

Mosca è dunque tornata a vivere i peggiori incubi degli attacchi terroristici ceceni degli anni ’90 quando in serata un gruppo di uomini armati, in tenuta mimetica, ha fatto irruzione in una sala da concerti nel nord-ovest della capitale aprendo il fuoco senza pietà sugli spettatori.

Secondo alcune testimonianze, gli assalitori avrebbero lanciato anche granate o bottiglie incendiarie e poco dopo l’intero edificio si è trasformato in un rogo. Almeno 40 morti e 100 feriti è il bilancio ancora provvisorio fornito dai servizi di sicurezza interni russi, Fsb.

Le autorità hanno aperto un’inchiesta per terrorismo. E tra i feriti ci sono anche dei bambini riferisce l’agenzia di stampa statale russa Ria. Andrey Vorobyov, governatore della regione di Mosca, ha scritto sul suo account Telegram che cinque persone sono in gravi condizioni. Il ministero della Cultura ha annunciato che tutti gli eventi di massa e di intrattenimento nelle istituzioni culturali federali della Russia sono cancellati per i prossimi giorni.

Video