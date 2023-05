ATTACCO HACKER ALLA ASL DELL’AQUILA, TORTO (M5S): “SI DEVE INVESTIRE SULLA SICUREZZA INFORMATICA”

L’AQUILA – “L’attacco hacker che ha colpito la Asl abruzzese è un fatto grave che ha bisogno della massima attenzione delle istituzioni anche con il diretto coinvolgimento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Una violazione informatica di queste dimensioni dimostra la grande vulnerabilità dei nostri sistemi che apre a scenari inquietanti su violazioni della privacy. Ad oggi non sappiamo se tutti gli utenti della Asl abruzzese sono stati informati del pericolo della violazione della privacy, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti”.

Lo dichiara la parlamentare abruzzese M5S, Daniela Torto.

“Tuttavia altro aspetto a cui rivolgere l’attenzione sono gli scarsi investimenti sulla sicurezza informatica e sulla formazione del personale: infatti il Governo nazionale e regionale dovrebbe investire molto di più sull’aggiornamento dei sistemi informatici hardware e software”, prosegue l’esponente del Movimento 5 stelle.

“La nota obsolescenza degli strumenti informatici determina una elevata vulnerabilità delle reti. Proprio per questo chiederò attraverso una interrogazione parlamentare alla Presidenza del Consiglio Meloni quali iniziative urgenti intenda adottare per fronteggiare il clamoroso furto di dati informatici e sensibili della Asl dell’Aquila e quali iniziative saranno adottate per rafforzare la sicurezza informatica degli enti pubblici”, conclude Torto.