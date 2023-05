ATTACCO HACKER ALLA ASL L’AQUILA: PEZZOPANE, “MARSILIO E BIONDI SI INTERROGHINO SU OPERATO MANAGER”

L’AQUILA – “L’attacco informatico sulla Asl 1 di Avezzano-Sulmona-L’Aquila è sempre più grave. Troppo, per continuare con il gioco perverso del silenzio. Con effetti sempre più devastanti. Sono stati pubblicati anche i nomi di bambini con problemi di apprendimento: un danno senza limiti. E nel frattempo solo false rassicurazioni dalla Asl sulla ripresa dei servizi. Ricevo da giorni segnalazioni di situazioni drammatiche. Il territorio di una intera provincia non ha più garantito il diritto alla salute. Bugie bugie solo bugie”.

Lo afferma la consigliera comunale e componente della Direzione nazionale Pd, Stefania Pezzopane.

“Una popolazione di 300 mila persone trattate come idioti – tuona l’esponente dem -. Da giorni giocano con noi ed a giocare non sono solo i criminali informatici, ma anche il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che hanno preferito riempire la scena con il Giro d’Italia in questi giorni ostentando una esagerata gioia e felicità. Tra selfie, giri in bicicletta, sorrisi paradisiaci e foto di ogni tipo, hanno evitato il tema e di prendere alcuna posizione e decisione. Dal sindaco, anche presidente del comitato ristretto dei sindaci, silenzio di tomba. Dovrebbero invece, Marsilio e Biondi, quanto meno ricordarsi le ragioni per cui hanno cacciato il manager, Roberto Testa, per interrogarsi se oggi non ci siano ragioni ben più profonde per fare piazza pulita e per interrogarsi sull’operato del manager, Ferdinando Romano“.

“Il sindaco ha trovato il tempo di occuparsi di tutto, è andato anche a Pordenone e si è occupato delle chiese di Capitignano, ovviamente in questi giorni medaglie e riconoscimenti a gogo, come se nulla fosse. Nel tentativo costante di una distrazione di massa e continuando a dare l’idea rassicurante di chi insegue il futile, perché l’utile è troppo complicato per lui”, continua.

“Serve un gesto di orgoglio, di riscatto, di dignità, tutte le forze politiche e sociali devono rigettare questa ignobile situazione e pretendere una soluzione ed una ripresa immediata dei servizi al cittadino. È consapevole la regione che se parte una class action sarà travolta? La Regione prenda decisioni chiare, faccia l’investimento necessario, subito, costi quel che costi, sicuramente costerà meno di quanto spendono e spandono Biondi e Marsilio per la loro quotidiana campagna di comunicazione e propaganda. Ho aderito alla campagna social #troppogravextacere #biondiemarsilioparlatecidellaasl1 e con tutti i gruppi di centrosinistra faremo ogni iniziativa possibile per sbloccare questa situazione”, conclude Pezzopane.