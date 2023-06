ATTACCO HACKER ALL’ASL DELL’AQUILA: TAVOLA ROTONDA CON POLITICI, ESPERTI E SINDACALISTI

L’AQUILA – Sarà oggetto di una tavola rotonda l’n attacco informatico senza precedenti, che lascerà il segno, quello del 3 maggio scorso, che ha di fatto “aggredito” e violato i database della ASL 1 Avezzano – Sulmona – L’Aquila, rendendo noti i dati sensibili di moltissimi utenti, incidendo sulla loro sicurezza e sulle terapie in corso. Una “paralisi” partita dall’Aquila per poi estendersi a Pescara; l’Autorità, successivamente, ha ricordato che chi entri in possesso di dati pubblicati sul dark web da organizzazioni delinquenziali, li utilizzi o li diffonda, incorre in condotte illecite. Questo, i criminali della gang ransomware Monti, lo sapevano, quando hanno pubblicato milioni di dati peculiari, di gente più o meno nota.

Secondo Antonio Ginnetti, Segretario Generale UIL FPL della Provincia dell’Aquila, “è fondamentale aumentare gli standard di sicurezza, potenziando il personale per garantire, senza problemi, una fornitura puntuale e scrupolosa dei servizi ai cittadini. Gli attacchi hacker contro le amministrazioni pubblico – sanitarie sono quasi all’ordine del giorno ed influiscono in maniera determinante su cure e servizi ai fruitori che, ultimamente, sono stati garantiti solo dall’impegno del personale sanitario ed amministrativo: tante le strutture pubbliche (non solo sanitarie) prese di mira; tra gli esempi recenti l’Azienda aquilana per la fornitura idrica “Gran Sasso Acqua” e, tentativi senza esito, sono stati perpetrati nei confronti, oltre che della Regione Abruzzo, della ASL di ChietI”.

“Rinforzare le fondamenta di uffici che sono il perno di quelle funzioni poste a garanzia di una vita “scorrevole”, nonostante mille problematiche, è un atto essenziale che passa attraverso il confronto, l’impegno del sindacato e delle Istituzioni e un’informazione puntuale, collaborativa e ad ampio raggio. Da qui l’importanza”, continua il Segretario provinciale Uil, “della tavola rotonda di mercoledì prossimo, 28 giugno, che coinvolge diversi attori, soprattutto politici e sindacali, ma anche esperti di sicurezza informatica. L’incontro, a cura della Uil L’Aquila, s’intitola: “La Pubblica Amministrazione nel Mirino dell’Hacker”; interverranno diversi relatori.

La tavola rotonda del 28 giugno, che si terrà a partire dalle 10nella sede Ance, in via Alcide De Gasperi, 60, all’Aquila, prevede la partecipazione, lo ricordiamo, di Domenico Proietti (Segretario Generale UIL FPL), Antonio Ginnetti (Segretario Territoriale UIL FPL L’Aquila), Michele Fina (Senatore Partito Democratico), Guido Quintino Liris (Senatore Fratelli d’Italia), Fulvia Murru (Segretaria Nazionale UIL FPL), Francesca Cecconi (Data Protection Officer – DPO, UIL FPL), Carlo La Mattina (Esperto in Cyber Security, DPO e ingegnere informatico).

Al convegno sono stati invitati: Lorenzo Sospiri (Presidente Consiglio Regionale d’Abruzzo), Nicoletta Verì (Assessore Sanità Regionale), Mario Quaglieri (Assessore Regionale al Bilancio e Aree Interne), i Sindaci della Provincia dell’Aquila ed i Segretari Confederali UIL e di Categoria Abruzzo. Modererà la Giornalista Orietta Spera.