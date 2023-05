ATTACCO HACKER ASL L’AQUILA, MARSILIO: “ENTRO QUESTA SETTIMA PIENA’ FUNZIONALITA’ ATTIVITA'”

L’AQUILA – “La notizia importante per i cittadini abruzzesi è che tutte le attività della Asl entro la prima settimana di giugno torneranno nella loro piena funzionalità”.

Lo ha assicurato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio in merito all’attacco informatico che ha interessato la Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila.

Tra le altre cose, Marsilio ha spiegato: “L’attacco è stato attribuito a un gruppo di hacker di origine russa, denominato Monti, che ha utilizzato un sofisticato software progettato per criptografare i dati. Le evidenze forensi hanno confermato l’utilizzo di un software non ancora conosciuto dai moderni dispositivi di sicurezza. Questi virus sono stati sottoposti a 72 antivirus, nessuno di loro lo ha riconosciuto. È un programma inedito. Le prime attività sembra siano cominciate dal 23 aprile, non è emersa nessuna informazione precisa sul vettore di attacco iniziale. Le indagini sono ancora in corso e non siamo tenuti a rivelare altri dettagli”.

“Negli incontri con Procura e Polizia postale è stata ribadita l’opportunità di mantenere un forte riserbo sulle indagini”, ha ribadito il presidente della Regione.

