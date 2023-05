L’AQUILA – “L’esecutivo venga a riferire al più presto sul caos generato dall’hackeraggio della Asl 1 Avezzano-L’Aquila-Sulmona, illustrando in Commissione sia lo stato dell’arte sia come sia stato possibile un fatto di questa portata che sta creando pesanti disagi a comunità e utenza, mettendo a rischio dati ultra sensibili quali sono quelli in sanità”.

È il commento del capogruppo Pd Silvio Paolucci che con i consiglieri del Gruppo Pd Antonio Blasioli, Pierpaolo Pietrucci e Dino Pepe ha chiesto lumi sull’attacco informatico e sugli effetti su data base, utenza e lavoratori.

In particolare, il direttore generale della Asl provinciale dell’Aquila, Ferdinando Romano, non ha partecipato alla riunione della Commissione Sanità del Consiglio regionale, prevista nel pomeriggio.

La riunione era stata chiesta dal presidente Leonardo D’Addazio, di FdI, e dal consigliere regionale del M5S Giorgio Fedele per fare il punto sull’ emergenza che si è creata da circa una settimana nella Asl in seguito all’attacco hacker che ha messo fuori uso il sistema informatico causando disservizi e disagi nei servizi sanitari.

Romano ha inviato una nota al presidente della Commissione nella quale ha comunicato “l’impossibilità di partecipare ai lavori della Commissione” per “evidenti motivi di riservatezza, in coerenza con la decisione assunta dalla task-force di mantenere il massimo riserbo al fine di con compromettere gli sforzi posti in essere tempestivamente per il ripristino del servizio ai cittadini”.

L’assenza sta provocando polemiche e scontri politici. Secondo quanto si è appreso, non ci sono novità sui tempi di risoluzione della grave problematica sulla quale sta indagando la magistratura soprattutto alla luce della richiesta di riscatto da parte dei pirati informatici.

I lavori della commissione sono ancora in corso caratterizzati da scontri politici tra gli opposti schieramenti. In tal senso acceso il diverbio tra il capogruppo di FdI, Massimo Verrecchia, e il capogruppo del M5S, Pietro Smargiassi. Il primo ha accusato il pentastellato di cavalcare scorrettamente a fini politici questa vicenda.

Tutti i consiglieri hanno preso unanime posizione della necessità di avere informazioni per poter dare un supporto concreto a tutela dalla salute di cittadini “alla luce dei molti servizi venuti meno a causa dell’attacco hacker”.

“Alla capigruppo di oggi abbiamo chiesto che l’assessore alla Sanità, il direttore D’Amario, il direttore della Asl1 vengano a riferire in Commissione lo stato dell’arte, non essendo stata possibile l’audizione prevista per oggi in V Commissione – aggiungono Paolucci, Blasioli, Pietrucci e Pepe – Un passaggio necessario per dare all’utenza le risposte urgenti che merita, a fronte della paralisi che l’attacco sta provocando in queste ore, insieme a disagi e violazione di diritti e soprattutto per assicurare quelle più urgenti da garantire”.

“Quindi in primis bisogna capire come saranno assicurate le attività di prenotazione degli esami clinici, ma anche come Regione e Asl si regoleranno rispetto a tutto il personale nel gestire il lavoro, oltre che le prestazioni. Ci risulta che quello in forza alla Asl e collocato in smart working, attualmente non possa prestare la propria attività lavorativa e che addirittura quello dei servizi Cup sia stato posto in ferie forzate, ma che gravissimi disagi riguardano tutto l’organico interessato”.

“Ci rendiamo conto che tale attacco sia un fatto gravissimo e inedito dal punto di vista operativo, servono spiegazioni anche per comprendere come sia potuto accadere, ma soprattutto quali attività siano poste in essere per risolvere il problema, sia per fare in modo che non si ripresenti, sia per tutelare l’utenza e le prestazioni in essere, oltre a verificare se ci siano coperture assicurative che prevedono situazioni simili e come potranno alleviare la situazione”, concludono.