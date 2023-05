ATTACCO HACKER ASL L’AQUILA, SOTTANELLI: INTERROGAZIONE A MINISTRO SCHILLACI

ROMA – “Ho presentato questa mattina, insieme alla collega Giulia Pastorella, un’interrogazione al ministro della Salute, Orazio Schillaci, per capire cosa sia successo e come si può migliorare la sicurezza informatica non solo in Abruzzo ma in tutti gli enti nazionali in modo che, in futuro, si possa evitare che password e informazioni ultra sensibili riguardo lo stato di salute dei cittadini finiscano, illecitamente, in mano a cyber-criminali”.

Lo fa sapere in una nota Giulio Sottanelli, deputato abruzzese di Azione: “Nei giorni scorsi infatti è avvenuto un gravissimo attacco hacker ai danni della Asl L’Aquila, Avezzano e Sulmona. Si tratta quasi certamente del più grave furto informatico ai danni di un ente pubblico in Italia, con 522 gigabyte di dati altamente sensibili dei cittadini rubati e resi pubblici dai cyber criminali”.

“Voglio ringraziare tutti quei dipendenti amministrativi e sanitari che, in questo momento di emergenza, continuano a lavorare giorno e notte per garantire il servizio ai cittadini abruzzesi. Ho piena fiducia nelle autorità preposte alle indagini che sono sicuramente già al lavoro per assicurare alla giustizia i responsabili di questo attacco informatico”, conclude Sottanelli.